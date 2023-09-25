Растения, которые не следует удобрять золой в огороде: советы садоводов

Зола является широко используемым удобрением в садоводстве благодаря своим полезным свойствам. Однако важно отметить, что не все растения процветают, когда их удобряют золой. Хотя зола содержит основные питательные вещества, такие как калий, кальций, магний и фосфор, его основная характеристика - способность подкислять почву.

Это может быть полезно для определенных растений, таких как клубника, малина и картофель. Однако существуют определенные садовые культуры, которые не любят кислую почву, и их никогда не следует удобрять золой.

Читайте также: Четыре комнатных растения, устраняющих влажность

Вот некоторые растения, которые не следует удобрять золой в саду, и причины, стоящие за этим:

Редис: добавление пепла в почву может привести к пустоцвету редиса, что станет причиной отсутствия урожая.

Щавель: он процветает в слабокислой почве, поэтому такая подкормка может нарушить его рост.

Арбуз: такая практика может отрицательно повлиять на растения арбуза. Зола вмешивается в водный обмен, что приводит к гниению плодов и задержке роста.

Кроме этих растений существуют определенные сорта, которые не следует посыпать золой в саду. К ним относятся азалии, гортензии, камелии, лаванда и календула. Эти растения имеют специфические предпочтения по почве, и им лучше обойтись без такого удобрения.

Важно также отметить, что золу не следует использовать под хвойные растения, такие как можжевельник, ель, туя, лиственница и пихта.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!