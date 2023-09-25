Рослини, які не слід удобрювати золою в городі: поради садівників

Зола є широко використовуваним добривом у садівництві завдяки своїм корисним властивостям. Однак важливо зазначити, що не всі рослини процвітають, коли їх удобрюють золою. Хоча зола містить основні поживні речовини, такі як калій, кальцій, магній і фосфор, її основною характеристикою є здатність підкислювати ґрунт.

Це може бути корисним для певних рослин, таких як полуниця, малина та картопля. Однак існують певні садові культури, які не люблять кислий ґрунт, і їх ніколи не слід удобрювати золою.

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Ось деякі рослини, які не слід удобрювати золою в саду, і причини, що стоять за цим:

Редис: додавання попелу в ґрунт може призвести до пустоцвіту редиски, що стане причиною відсутності врожаю.

Щавель: він процвітає в слабокислому ґрунті, тому таке підживлення може порушити його ріст.

Кавун: така практика може негативно вплинути на рослини кавуна. Зола втручається у водний обмін, що призводить до гниття плодів і затримки росту.

Крім цих рослин, існують певні сорти, які не слід посипати золою в саду. До них відносяться азалії, гортензії, камелії, лаванда і календула. Ці рослини мають специфічні уподобання щодо ґрунту, і їм краще обійтися без такого удобрення.

Важливо також зазначити, що золу не слід використовувати під хвойні рослини, такі як ялівець, ялина, туя, модрина та ялиця.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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