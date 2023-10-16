Секрет от опытных хозяек: как легко отмыть разделочную доску

UAportal подготовил несколько нестандартных советов, которые помогут легко поддерживать разделочную доску в надлежащем состоянии и сделать ее безопасной для использования. Эти рекомендации предлагают эффективные способы поддержания чистоты и долговечности нарезной доски.

Используйте лимон и соль

Равномерно посыпьте доску солью, затем половинкой лимона потрите поверхность. Содержащаяся в лимоне лимонная кислота дезинфицирует доску, а соль действует как абразив, очищая ее от пятен и остатков пищи. Промойте теплой водой доску и высушите на воздухе.

Попробуйте уксус и пищевую соду

Посыпьте доску пищевой содой и полейте сверху белоснежным уксусом. Потрите чистой тряпкой, чтобы равномерно распределить раствор, и позвольте уксусу уничтожить микробы и устранить неприятные запахи, в то время как сода будет действовать как абразивное средство. Тщательно промойте доску и высушите на воздухе.

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Используйте перекись водорода

После мытья теплой мыльной водой нанесите перекись водорода на доску, чтобы ее полностью покрыть. Оставьте на несколько минут, чтобы эффективно уничтожить бактерию.

Промойте доску и дайте ей высохнуть на воздухе. Этот метод особенно полезен для разделочных досок, контактирующих с сырым мясом или птицей.

Напомним, мы рассказывали о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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