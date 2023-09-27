Семь вещей, которые никогда не стоит занимать даже близким родственникам

Щедрость – это похвальная черта, но важно проявлять осторожность, ссужая определенные вещи, даже близким родственникам. Эзотерические верования предполагают, что определенные предметы обладают сильной способностью поглощать энергию, поэтому глупо занимать их другим. Вот семь вещей, которые следует держать при себе:

Посуда

Тарелки, столовые приборы и чашки не стоит занимать, особенно для особых случаев. Вместо этого желательно подарить новый набор. Поэтому заем посуды может привести к конфликтам и спорам в семье.

Соль

Хотя может показаться безвредным ссудить соседу немного соли во время приготовления пищи, считается, что это неблагоприятная примета. Вместо этого лучше положить на стол мешочек с солью и разрешить человеку взять его, оставив монетку как знак обмена.

Ювелирные украшения

Металлы и драгоценные камни обладают способностью поглощать и удерживать энергию. Одалживая кому-то свои серьги или браслет, можно ненамеренно передать негативную энергетику и повлиять на собственное счастье.

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Стол без скатерти

Можно ссужать стол для особых событий, но очень важно накрывать его скатертью. Если этого не сделать, это может привести к финансовым трудностям в жизни тех, кто одолжит его.

Мыло

Совместное использование предметов личной гигиены, таких как мыло, даже с близкими людьми, считается негигиеническим и следует избегать.

Последний кусок хлеба

Считается, что если отдать последний кусок хлеба, это приведет к потере благополучия. Кроме того, желательно не отдавать его после заката.

Веник

Скромный веник считается символом защиты дома. Одалживая его другим, можно нечаянно лишить себя этой энергии.

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