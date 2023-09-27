Сім речей, які ніколи не варто позичати навіть близьким родичам

Щедрість – це похвальна риса, але важливо проявляти обережність, позичаючи певні речі, навіть близьким родичам. Езотеричні вірування припускають, що певні предмети мають сильну здатність поглинати енергію, тому нерозумно позичати їх іншим. Ось сім речей, які варто тримати при собі:

Посуд

Тарілки, столові прилади та чашки не варто позичати, особливо для особливих випадків. Натомість бажано подарувати новий набір. Тому позичання посуду може призвести до конфліктів і суперечок у сім'ї.

Сіль

Хоча може здатися нешкідливим позичити сусідові трохи солі під час приготування їжі, вважається, що це несприятлива прикмета. Замість цього краще покласти на стіл мішечок з сіллю і дозволити людині взяти її, залишивши монетку як знак обміну.

Ювелірні прикраси

Метали і дорогоцінні камені мають здатність поглинати і утримувати енергію. Позичаючи комусь свої сережки або браслет, можна ненавмисно передати негативну енергетику і вплинути на власне щастя.

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Стіл без скатертини

Можна позичати стіл для особливих подій, але дуже важливо накривати його скатертиною. Якщо цього не зробити, це може призвести до фінансових труднощів у житті тих, хто позичить його.

Мило

Спільне використання предметів особистої гігієни, таких як мило, навіть з близькими людьми, вважається негігієнічним і його слід уникати.

Останній шматок хліба

Вважається, що якщо віддати останній шматок хліба, то це призведе до втрати благополуччя. Крім того, бажано не віддавати його після заходу сонця.

Віник

Скромний віник вважається символом захисту оселі. Позичаючи його іншим, можна ненавмисно позбавити себе цієї енергії.

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