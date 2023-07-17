Сможет ли корги жить в квартире: преимущества и недостатки породы

В настоящее время существует множество пород собак. Среди самых любимых и популярных вариантов выделяется волшебный и замечательный компаньон – корги. Его внешность и игривый характер покорили миллионы сердец по всему миру. UaPortal подготовил статью о преимуществах и недостатках этой породы собак.

Популярность породы

Вельш-корги, известный еще как "королевский корги" – это активная собака, быстро формирующая крепкую связь со своим владельцем. Покойная королева Великобритании Елизавета II имела более десяти этих очаровательных пушистых компаньонов. Именно поэтому они стали так популярны. Стоит отметить, что корги бывают разных цветов, не только рыжего.

Характер

Благодаря своему озорному, но терпеливому характеру, корги идеально подходят для семей с детьми всех возрастов и даже пожилыми людьми. Независимо от того, вы уже имели собаку, или только планируете, цуцик этой породы легко станет частью вашей семьи. Эти энергичные и жизнерадостные собаки процветают в компании таких же активных и оптимистичных хозяев, которые всегда готовы к дружескому общению и ласке.

Видео дня

Хотя некоторые могут предположить, что корги подходят для жизни в квартирах или для общения с детьми из-за их размера и легкого, но озорного характера; важно помнить, что это настоящие маленькие овчарки. Несмотря на свой приветливый характер, они могут проявлять агрессию, если с ними плохо обращаются. Хотя корги прекрасно реагируют, когда дети дергают их за уши и хвост, но очень важно относиться к ним с уважением. Помните, что их инстинкты овчарки могут привести к неуправляемому поведению животного в экстренных ситуациях.

Покупка корги

Важно знать, что приобретение щенка этой породы связано со значительными затратами. Цены на этих пушистых комочков радости начинаются примерно от 25 000 гривен в авторитетных магазинах. Наконец, высока стоимость корги, связанная с их разведением. Самкам этой породы часто требуется ветеринарная помощь во время родов.

Хотя у вас может возникнуть соблазн найти более дешевую собаку через неофициальные каналы, но помните об определенных рисках. Вам не дадут никаких гарантий относительно подлинности породы и состояния животного. К тому же неизвестная родословная цуцика может скрывать разные проблемы со здоровьем.

Стоимость содержания

Кроме этого, владельцам корги придется постоянно тратить немало средств на уход за ними. В среднем ежемесячные расходы на содержание, питание и регулярные визиты к ветеринару составляют от 3000 до 5000 гривен. Следует также отметить, что эти собаки подвержены проблемам с позвоночником. Поэтому, если возникнут такие заботы со здоровьем, потребуются дополнительные расходы.

Ранее, UaPortal поделился, можно ли кормить кошек и собак картофелем.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!