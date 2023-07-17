Чи зможе коргі жити у квартирі: переваги та недоліки породи

Сьогодні існує чимало порід собак. Серед найулюбленіших та найпопулярніших варіантів виділяється чарівний та чудовий компаньйон – коргі. Його зовнішність та грайливий характер підкорили мільйони сердець по всьому світу. UaPortal підготував статтю про переваги та недоліки цієї породи собак.

Популярність породи

Вельш-коргі, відомий ще як "королівський коргі" – це активний собака, що швидко формує міцний зв'язок зі своїм власником. Покійна королева Великобританії Єлизавета II мала понад 10 цих чарівних пухнастих компаньйонів. Саме тому вони стали такі популярні. Варто відзначити, що коргі бувають різних кольорів, не лише рудого.

Характер

Завдяки своєму бешкетному, але терплячому характеру, коргі ідеально підходять для сімей з дітьми різного віку й навіть літніми людьми. Незалежно від того, чи ви вже мали собаку, чи тільки плануєте, цуцик цієї породи легко стане частиною вашої родини. Ці енергійні та життєрадісні собаки процвітають у компанії таких самих активних та оптимістичних господарів, які завжди готові до дружнього спілкування та ласки.

Відео дня

Хоча дехто може припустити, що коргі підходять для життя у квартирах або для спілкування з дітьми через їх розмір і легку, але пустотливу вдачу; важливо пам’ятати, що це справжні маленькі вівчарки. Попри свій загалом привітний характер, вони можуть виявляти агресію, якщо з ними погано поводяться. Хоч коргі чудово реагують, коли діти смикають їх за вуха та хвіст, але дуже важливо ставитися до них з повагою. Пам’ятайте, що їхні інстинкти вівчарки, можуть призвести до некерованої поведінки тварини в екстрених ситуаціях.

Покупка коргі

Важливо знати, що придбання цуценя цієї породи пов'язане зі значними витратами. Ціни на цих пухнастих грудочок радості починаються приблизно від 25 000 гривень в авторитетних магазинах. Зрештою, висока вартість коргі, пов'язана з їхнім розведенням. Самкам цієї породи часто потрібна ветеринарна допомога під час пологів.

Хоч у вас може виникнути спокуса знайти дешевшого собаку через неофіційні канали, але пам’ятайте про певні ризики. Вам не дадуть ніяких гарантій щодо справжності породи та стану тварини. До того ж невідомий родовід цуцика може приховувати різні проблеми зі здоров'ям.

Вартість утримання

Окрім цього, власникам коргі доведеться постійно витрачати немало коштів на догляд за ними. У середньому щомісячні витрати на утримання, харчування та регулярні візити до ветеринара становлять від 3000 до 5000 гривень. Варто також зазначити, що ці собаки схильні до проблем із хребтом. Тому, якщо виникнуть такі клопоти зі здоров'ям, знадобляться додаткові витрати.

Раніше, UaPortal поділився, чи можна годувати котів та собак картоплею.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!