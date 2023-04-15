Соль для плодородия: секрет большого урожая свеклы

Большой урожай сладкой, ровной и в меру твердой свеклы – мечта каждого огородника. Овощ станет основой большого количества блюд: салатов, супов, соусов и даже выпечки. Уже долгое время среди дачников идут споры по поводу подкормки свеклы солью. Одни является сторонником этого метода, другие – против него. Сторонники метода "соления" свеклы утверждают, что урожайность с таким методом подкормки возрастет, а свекла станет слаще. Другие уверены, что соль никак не влияет на урожайность, а третьи говорят, что урожай действительно будет больше, но почва испортится. UaPortal разобрался с этим вопросом и ответит, полезна ли соль для свеклы.

Соль и свекла

На самом же деле свекла хорошо реагирует на подкормку солью и молибденом. Поэтому совсем не лишним будет подкармливать это растение поваренной или глауберовой солью. В качестве альтернативы можете использовать комплексное удобрение с микроэлементами.

Урожай действительно будет больше, а плоды станут слаще. Соль не испортит почву и не засолит ее.

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Вообще на вкус свеклы и степень ее сахарности влияет в первую очередь сорт. Чем глубже овощ в земле – тем слаще будет.

Например, сорт "Бордо" содержит среднее количество сахаров, а "Эрфуртский" богат ими. Поэтому, сколько бы соли вы не добавили для подкормки "Бордо", он не станет слаще "Эрфуртского".

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