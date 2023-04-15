Сіль для родючості: секрет великого врожаю буряків

Великий врожай солодкого, рівного та в міру твердого буряку – мрія кожного городника. Овоч стане основою та великої кількості страв: салатів, супів, соусів та навіть випічки. Вже довгий час серед дачників точаться суперечки з приводу підживлення буряків сіллю. Хтось являється прибічником цього методу, інші – проти нього. Прибічники методу ’’соління’’ буряків стверджують, що врожайність з таким методом підживки зросте, а буряки стануть солодшими. Інші впевнені, що сіль ніяк не впливає на врожайність, а треті говорять, що врожай дійсно буде більший, але грунт зіпсується. UaPortal розібрався з цим питання та відповість, чи корисна сіль для буряків.

Сіль та буряк

Насправді ж буряк добре реагує на підживку сіллю та молібденом. Тому зовсім не зайвим буде підгодовувати цю рослину кухонною чи глауберовою сіллю. В якості алтернативи можете використати комплексне добриво з мікроелементами.

Врожай дійсно буде більший, а плоди стануть солодшими. Сіль не зіпсує грунт та не засолить його.

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Взагалі на смак буряка та ступінь його цукровості впливає в першу чергу сорт. Чим глибше овоч у землі – тим солодшим від буде.

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Наприклад, сорт "Бордо" містить середню кількість цукрів, а "Ерфуртський" багатий на них. Тому, скільки б солі ви не додали для підживки "Бордо", він не стане солодшим за "Ерфуртський".

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