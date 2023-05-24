Топ-5 лучших фильмов-боевиков 2003-07 годов: вспомните шедевры кино

UAportal подготовил статью, в которой рассматриваются лучшие боевики, снятые в период с 2003 по 2007 год. Боевики всегда были популярным жанром среди кинозрителей, и этот список фильмов которые стали одни из самых запоминающихся в этой эпохе.

Убить Билла

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Экшн, Криминал, Драма

Страна: США, Япония

Продолжительность: 1ч 51мин

Год: 2003

Продюсер: Лоуренс Бендер

"Убить Билла" был номинирован на множество наград, включая BAFTA за лучший звук и Saturn Award за лучшую женскую роль второго плана для Люси Лиу.

Видео дня

Фильм рассказывает о героине "Невесты", которую играет Ума Турман, очнувшейся от комы и жаждущей мести людям, которые пытались убить ее и ее нерожденного ребенка.

Превосходство Борна

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Экшн, Мистерия, Триллер

Страна: США, Германия

Продолжительность: 1ч 48мин

Год: 2004

Продюсер: Фрэнк Маршалл, Патрик Кроули

Фильм "Превосходство Борна" был номинирован на три премии "Оскар", включая "Лучший монтаж фильма", "Лучший монтаж звука" и "Лучшее микширование звука".

Фильм "Превосходство Борна" продолжает историю Джейсона Борна (Мэтт Дэймон), бывшего киллера ЦРУ, за которым охотятся его бывшие работодатели. В фильме Борн отправляется в путешествие по Европе, пытаясь раскрыть правду о своем прошлом и скрыться от людей, которые хотят его убить.

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Миссия Серенити

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 59мин

Год: 2005

Продюсер: Барри Мендель

Фильм "Серенити" получил премию "Хьюго" за лучшую драматическую презентацию, длинная форма в 2006 году.

Фильм "Серенити" является продолжением телесериала "Светлячок" и рассказывает о команде космического корабля "Серенити", которая пытается скрыться от опасного убийцы и одновременно раскрывает правительственный заговор.

Казино Рояль

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Экшн, Приключения, Триллер

Страна: Великобритания, Чехия, США, Германия, Багамы, Италия

Продолжительность: 2ч 24мин

Год: 2006

Продюсер: Барбара Брокколи, Майкл Г. Уилсон

Фильм "Казино Рояль" был номинирован на премию "Оскар" за лучший монтаж звука.

Казино "Рояль" – это перезагрузка франшизы о Джеймсе Бонде, в которой Дэниел Крейг предстает в роли нового 007. В фильме Бонд пытается помешать финансисту-террористу выиграть игру в покер с высокими ставками и финансировать террористические организации.

300 спартанцев

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Экшн, Драма

Страна: США

Продолжительность: 1ч 57мин

Год: 2006

Продюсер: Джанни Нуннари, Марк Кантон, Берни Голдманн

"300 спартанцев" получил две премии Teen Choice Awards в номинациях "Выбор фильма: Приключенческий боевик" и "Выбор киноактера": Приключенческий боевик за Джерарда Батлера.

Основанный на графическом романе Фрэнка Миллера, фильм "300 спартанцев" повествует о битве при Фермопилах, где царь Леонид (Джерард Батлер) и 300 спартанских солдат сражаются против огромной персидской армии.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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