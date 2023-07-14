Топ-5 лучших фильмов с Дуэйном Джонсоном: обязательно для просмотра любителям боевиков

Дуэйн Джонсон, также известный как "Скала", умеет очаровывать зрителей своей игрой. UAportal подготовил подборку из пяти фильмов, которые обязательно стоит посмотреть любителям боевиков и комедий.

"Джуманджи: Добро пожаловать в джунгли"

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Боевик, приключения, комедия

Страна: США

Продолжительность: 119 мин

Год: 2017

Производство: Columbia Pictures

В этом фильме Дуэйн Джонсон исполняет роль доктора Смолдера Брейвстоуна, бесстрашного искателя приключений, попавшего в ловушку аватара из видеоигры. Вместе с группой друзей Брейстоун должен пробираться через коварные джунгли, сражаться с опасными созданиями и раскрыть тайны Джуманджи, чтобы вырваться из игры и вернуться в реальный мир. Благодаря фирменному шарму Джонсона и комедийному хронометражу, это остросюжетное приключение подарит хорошее настроение.

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"Форсаж 5"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Боевик, криминал, триллер

Страна: США

Продолжительность: 130 мин

Год: 2011

Производство: Universal Pictures

Дуэйн Джонсон перевоплощается в Люка Гоббса, решительного федерального агента, которому поручено задержать группу искусных воров. Когда ставки растут, Гоббс с неохотой объединяется с Домиником Тореттом и его командой, чтобы задержать мощного криминального авторитета. Благодаря скоростным автомобильным гонкам, взрывным сценам и магнетическому присутствию Джонсона, "Форсаж 5" стал мегамощным фильмом.

"Моана"

Рейтинг IMDB 7.6/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна: США США

Продолжительность: 107 мин

Год: 2016

Производство: Walt Disney Pictures

В анимационном мюзикле "Моана" Дуэйн Джонсон озвучивает полубога Мауи, волшебного и юмористического персонажа, сопровождающего главную героиню, желающую спасти свой народ и вернуть сердце Теффити. Увлекательные визуальные эффекты, запоминающиеся песни, а также теплота и остроумие Джонсона, очаровывают зрителей всех возрастов.

"Сан-Андреас"

Рейтинг IMDB: 6.0/10

Жанр: Боевик, приключения, драма

Страна: США

Продолжительность: 114 мин

Год: 2015

Производство: Warner Bros.

В центре внимания – Рея Гейнз, пилот поисково-спасательного вертолета, который должен отправиться на опасную миссию, чтобы спасти свою жену и дочь после разрушительного землетрясения, произошедшего в Калифорнии. Преодолев обвалы построек, мощное цунами и хаос разрушенного города, главный герой демонстрирует свою непреклонную решительность и силу перед непреодолимыми обстоятельствами. Интересный сюжет фильма-катастрофы и невероятная игра Джонсона все время держит зрителей в напряжении.

"Центральная разведка"

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: Боевик, комедия, криминал

Страна: США

Продолжительность: 107 мин

Год: 2016

Главный продюсер Warner Bros.

Джонсон сыграл персонажа Боба Стоуна, бывшего подростка, ставшего агентом ЦРУ, вербующего своего школьного знакомого Келвина Джойнера. Вместе они должны раскрыть опасный сговор. Этот, на первый взгляд, несочетаемый дуэт точно заставит вас смеяться вволю.

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