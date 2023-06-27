Незабываемые экшены, возглавлявшие прокат: их сюжет покорил зрителей во всем мире

UAportal подготовил список из пяти фильмов, наполненных экшеном, которые покорили мир. Эти фильмы расширили границы возможного, обеспечив потрясающие экшн-последовательности, захватывающие сюжеты и культовые выступления.

Черная пантера

Рейтинг IMDb: 7.3

Жанр: Экшн, Приключения, Научно-фантастический

Страна производства: США

Продолжительность: 134 минуты

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Райан Куглер

Действие фильма "Черная пантера" происходит в технологически развитом африканском государстве Ваканда, и Т'Чалла (Чедвик Боузман) возвращается домой, чтобы принять мантию Черной пантеры после смерти своего отца. Как новый король, Т'Чалла должен защитить свой народ и его драгоценный природный источник – вибраниум – от внешних угроз.

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Миссия невыполнима: Последствия

Рейтинг IMDb: 7.7

Жанр: Экшн, Приключения, Триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 147 минут

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Кристофер МакКуорри

В шестой части франшизы "Миссия невыполнима" Итан Хант и его команда сталкиваются с самой опасной миссией. Когда задание срывается, ядерное оружие попадает в чужие руки, угрожая безопасности всего мира. Хант и его команда наперегонки со временем преодолевают коварные заговоры, захватывающие дух погони и потрясающие трюки по всему миру.

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Мстители: Война бесконечности

Рейтинг IMDb: 8.4

Жанр: Экшн, Приключения, Фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 149 минут

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Энтони Руссо, Джо Руссо

Мстители и их союзники объединяются, чтобы противостоять своему самому грозному врагу – Таносу, который стремится заполучить все шесть Камней Бесконечности, чтобы воплотить в жизнь свое извращенное видение Вселенной. Герои со всей вселенной Marvel Cinematic Universe объединяются, вступают в эпические сражения и идут на невообразимые жертвы в отчаянной попытке спасти вселенную от разрушения.

Дэдпул 2

Рейтинг IMDb: 7.7

Жанр: Экшн, Приключения, Комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 119 минут

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: Саймон Кинберг, Райан Рейнольдс

Всеми любимый нецензурный антигерой Дэдпул возвращается во второй части фильма, наполненной непочтительным юмором и взрывным экшеном. После личной трагедии Дэдпул собирает команду мутантов под названием X-Force, чтобы защитить молодого мутанта по имени Рассел Коллинз от перемещающегося во времени солдата Кейбла.

Джон Уик 3

Рейтинг IMDb: 7.4

Жанр: Экшн, Криминал, Триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 131 минута

Год выпуска: 2019

Главный продюсер: Чад Стахелски

Сразу после событий второго фильма, "Джон Уик 3" рассказывает о легендарном киллере Джоне Уике, который становится мишенью с огромной наградой за свою голову. Когда каждый убийца в преступном мире стремится получить вознаграждение, Уик должен пройти через бесчисленных противников, чтобы выжить.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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