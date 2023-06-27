Незабутні екшени, які очолювали прокат: їх сюжет підкорив глядачів у всьому світі

UAportal підготував список із п'яти фільмів, наповнених екшеном, які підкорили світ. Ці фільми розширили межі можливого, забезпечивши приголомшливі екшн-послідовності, захоплюючі сюжети та культові виступи.

Чорна Пантера

Рейтинг IMDb: 7.3

Жанр: Екшн, Пригоди, Науково-фантастичний

Країна виробництва: США

Тривалість: 134 хвилини

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Раян Куглер

Дія фільму "Чорна пантера" відбувається в технологічно розвиненій африканській державі Ваканда, і Т'Чалла (Чедвік Боузман) повертається додому, щоби прийняти мантію Чорної пантери після смерті свого батька. Як новий король, Т'Чалла повинен захистити свій народ та його дорогоцінне природне джерело – вібраніум – від зовнішніх загроз.

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Місія нездійсненна: Наслідки

Рейтинг IMDb: 7.7

Жанр: Екшн, Пригоди, Трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 147 хвилин

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Крістофер МакКуоррі

У шостій частині франшизи "Місія нездійсненна" Ітан Хант та його команда стикаються із найнебезпечнішою місією. Коли завдання зривається, ядерна зброя потрапляє до чужих рук, загрожуючи безпеці всього світу. Хант і його команда наввипередки з часом долають підступні змови, що захоплюють дух погоні та приголомшливі трюки по всьому світу.

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Месники: Війна нескінченності

Рейтинг IMDb: 8.4

Жанр: Екшн, Пригоди, Фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 149 хвилин

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Ентоні Руссо, Джо Руссо

Месники та їхні союзники об'єднуються, щоб протистояти своєму найгрізнішому ворогові – Таносу, який прагне отримати всі шість Камінь Безконечності, щоб втілити в життя своє збочене бачення Всесвіту. Герої з усього всесвіту Marvel Cinematic Universe об'єднуються, вступають в епічні битви і йдуть на неймовірні жертви у відчайдушній спробі врятувати всесвіт від руйнування.

Дедпул 2

Рейтинг IMDb: 7.7

Жанр: Екшн, Пригоди, Комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 119 хвилин

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Саймон Кінберг, Райан Рейнольдс

Всіми улюблений нецензурний антигерой Дедпул повертається у другій частині фільму, наповненої нешанобливим гумором та вибуховим екшеном. Після особистої трагедії Дедпул збирає команду мутантів під назвою X-Force, щоб захистити молодого мутанта на ім'я Рассел Коллінз від солдата Кейбла, що переміщується в часі.

Джон Вік 3

Рейтинг IMDb: 7.4

Жанр: Екшн, Кримінал, Трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 131 хвилина

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: Чад Стахелскі

Відразу після подій другого фільму, "Джон Вік 3" розповідає про легендарного кілера Джона Уїка, який стає мішенню з величезною нагородою за свою голову. Коли кожен вбивця у злочинному світі прагне отримати винагороду, Вік повинен пройти через незліченних супротивників, щоб вижити.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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