Топ-5 найкращих фільмів з Дуейном Джонсоном: обов'язково для перегляду любителям бойовиків

Дуейн Джонсон, також відомий як "Скеля", вміє зачаровувати глядачів своєю грою. UAportal підготував добірку з п'яти фільмів, які обов'язково варто подивитися поціновувачам бойовіків та комедій.

"Джуманджі: Поклик джунглів"

Рейтинг: IMDB: 6.9/10

Жанр: Бойовик, пригоди, комедія

Країна: США

Тривалість: 119 хв

Рік: 2017

Виробництво: Columbia Pictures

У цьому фільмі Дуейн Джонсон виконує роль доктора Смолдера Брейвстоуна, безстрашного шукача пригод, що потрапив у пастку аватара з відеоігри. Разом з групою друзів, Брейстоун повинен пробиратися через підступні джунглі, битися з небезпечними створіннями й розкрити таємниці Джуманджі, щоб вирватися з гри та повернутися в реальний світ. Завдяки фірмовому шарму Джонсона та комедійному хронометражу, ця гостросюжетна пригода подарує хороший настрій.

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"Форсаж 5"

Рейтинг: IMDB 7.3/10

Жанр: Бойовик, кримінал, трилер

Країна: США США

Тривалість: 130 хв

Рік: 2011

Виробництво: Universal Pictures

Дуейн Джонсон перевтілюється в Люка Гоббса, рішучого федерального агента, якому доручено затримати групу вправних злодіїв. Коли ставки зростають, Гоббс неохоче об'єднується з Домініком Тореттом та його командою, щоб затримати могутнього кримінального авторитета. Завдяки швидкісним автомобільним перегонам, вибуховим сценам та магнетичній присутності Джонсона, "Форсаж 5" став мегапотужним фільмом.

"Моана"

Рейтинг: IMDB 7.6/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна: США

Тривалість: 107 хв

Рік: 2016

Виробництво: Walt Disney Pictures

В анімаційному мюзиклі "Моана" Дуейн Джонсон озвучує напівбога Мауї, чарівного й гумористичного персонажа, який супроводжує головну героїню, що хоче врятувати свій народ і повернути серце Тефіті. Захопливі візуальні ефекти, пісні, що запам'ятовуються, а також теплота й дотепність Джонсона, зачаровують глядачів різного віку.

"Розлом Сан-Андреас"

Рейтинг: IMDB 6.0/10

Жанр: Бойовик, пригоди, драма

Країна: США

Тривалість: 114 хв

Рік: 2015

Виробництво: Warner Bros.

У центрі уваги – Рея Ґейнз, пілот пошуково-рятувального гелікоптера, який мусить вирушити на небезпечну місію, щоб врятувати свою дружину та доньку після руйнівного землетрусу, що стався в Каліфорнії. Здолавши обвали будівель, потужне цунамі та хаос зруйнованого міста, головний герой демонструє свою непохитну рішучість і силу перед непереборними обставинами. Цікавий сюжет фільму-катастрофи та неймовірна гра Джонсона весь час тримає глядачів в напрузі.

"Півтора шпигуна"

Рейтинг: IMDB 6.3/10

Жанр: Бойовик, комедія, кримінал

Країна: США

Тривалість: 107 хв

Рік: 2016

Виробництво: Warner Bros.

Джонсон зіграв персонажа Боба Стоуна, колишнього підлітка, що став агентом ЦРУ, який вербує свого шкільного знайомого Келвіна Джойнера. Разом вони мають розкрити небезпечну змову. Цей, на перший погляд, непоєднуваний дует точно змусить вас сміятися досхочу.

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