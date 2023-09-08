Топ-пять ошибок во время приготовления кофе: вкус напитка может быть лучше

Uaportal подготовил материал, который поможет любителям кофе усовершенствовать мастерство приготовления этого напитка. Если устранить эти распространенные ошибки, можно существенно улучшить процесс приготовления кофе и насладиться неповторимым вкусом любимых зерен.

Слишком мелкий помол кофейных зерен

Это может привести к чрезмерной концентрированности напитка, что может создавать горький и неприятный вкус. Дабы избежать этого, рекомендуется использовать средний помол для большинства способов заваривания. Это позволит сбалансировать концентрацию кофе и приготовить ароматный и вкусный напиток.

Неправильная температура воды

Слишком горячая вода может сильно обжечь кофе и стать причиной пригоревшего вкуса. И наоборот, если вода слишком холодная, она может не дать должным образом раскрыть вкусовые качества кофе.

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Идеальная температура воды для приготовления кофе – от 90°C до 95°C. Рекомендуется пользоваться термометром, чтобы убедиться, что вода имеет правильную температуру.

Пренебрежение соотношением кофе и воды

Слишком большое количество кофе может стать причиной перенасыщенного вкуса, тогда как слишком малое количество – слабого и водянистого. Рекомендуется использовать одну-две столовые ложки кофе на каждые 180 граммов воды.

Нерегулярная чистка кофейного оборудования

Многие любители кофе не обращают внимание на важность регулярной чистки кофемашин. Вследствие этого со временем могут накапливаться остатки нагара и масла, которые ухудшают вкус кофе. Рекомендуется чистить кофемолку, кофемашину и другое оборудование после каждого использования.

Неправильное хранение кофе

Постоянное воздействие воздуха, света, тепла и влаги может ухудшить качество кофейных зерен. Чтобы сохранить свежесть кофе, лучше всего хранить его в герметичном контейнере и держать в прохладном, темном месте. Не храните кофе в холодильнике или морозильной камере, поскольку влага может испортить кофейные зерна.

Напомним, что специалисты из области сна утверждают, что привычка пить кофе сразу после пробуждения может оказаться менее полезной, чем вы думаете.

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