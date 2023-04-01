Трем знакам зодиака улыбнется удача 1-2 апреля

UAportal подготовил гороскоп для трех знаков зодиака на выходные 1-2 апреля. Размещение планет указывает на то, что счастливчикам улыбнется удача.

Близнецы

Когда Марс входит в знак Близнецов, это дает дополнительный прилив энергии, который помогает им оставаться сосредоточенными на достижении своих амбиций. Кроме того, рожденные под этим знаком склонны к общительности и любят проводить время с членами семьи или близкими друзьями. Это облегчает им формирование значимых связей, которые помогут им на пути к исполнению желаний.

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Рыбы

Когда Юпитер входит в знак Рыб, это приводит к обострению творческих способностей, а также к повышению духовного сознания, что может помочь людям раскрыть скрытый потенциал в себе или окружающих. Кроме того, люди, родившиеся под этим знаком, склонны к состраданию и в то же время независимы. Это позволяет им легко устанавливать контакты с другими людьми, сохраняя при этом самостоятельность в принятии личных решений на пути к исполнению желаний.

Дева

Когда Сатурн входит в знак Дева, он обеспечивает дополнительную дисциплину, необходимую для сохранения мотивации в трудные времена. Планета помогает оставаться непоколебимо целеустремленными даже при столкновении с препятствиями, блокирующими прогресс в достижении желаемых целей. Кроме того, благодаря ассоциации со служением, Девы обладают природной способностью понимать потребности других людей, что позволяет им давать полезные советы или оказывать помощь, когда это возможно.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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