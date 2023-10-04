Три лайфхака с алоэ вера, которые помогут ухаживать за кожей и волосами

Жизнь может быть беспокойной, и мы часто ищем способы сделать ее более простой и эффективной. UAportal подготовил три способа употребления алоэ вера по уходу за собой. Эти методы помогут сэкономить время, деньги и усилия.

Солнечные ожоги

Гель алоэ вера хорошо известен своими успокаивающими свойствами, что делает его отличным средством от солнечных ожогов. Необходимо нанести большое количество чистого геля на пораженный участок для мгновенного охлаждения и уменьшения воспаления, красноты и боли.

Читайте также: Природная магия здоровой кожи: рецепты масок для лица из подручных ингредиентов дома

Увлажнение кожи

Алоэ вера – естественный увлажнитель, который может помочь увлажнить и подпитать кожу. Следует смешать равные части геля алоэ вера и кокосового масла, затем нанести эту смесь на лицо и тело, уделяя особое внимание сухим участкам. Рекомендуется оставить примерно на 20 минут, затем смыть теплой водой.

Кондиционирование волос

Алоэ вера может творить чудеса с волосами, делая их мягкими, блестящими и послушными. Необходимо смешать две столовых ложки геля алоэ вера со столовой ложкой меда и столовой ложкой кокосового масла. Эта смесь наносится на волосы, уделяя особое внимание кончикам, и остается на 30 минут, после чего тщательно смывается шампунем и кондиционером.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!