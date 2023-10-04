Три лайфхаки з алое вера, що допоможуть доглядати за шкірою та волоссям

Життя може бути неспокійним, і ми часто шукаємо способи зробити його простішим та ефективнішим. UAportal підготував три способи вживання алое вера для догляду за собою. Ці методи допоможуть заощадити час, гроші та зусилля.

Сонячні опіки

Гель алое вера добре відомий своїми заспокійливими властивостями, що робить його чудовим засобом від сонячних опіків. Необхідно нанести велику кількість чистого гелю на уражену ділянку для миттєвого охолодження та зменшення запалення, почервоніння і болю.

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Зволоження шкіри

Алое вера – природний зволожувач, який може допомогти зволожити та підживити шкіру. Слід змішати рівні частини гелю алое вера та кокосової олії, а потім нанести цю суміш на обличчя та тіло, приділяючи особливу увагу сухим ділянкам. Рекомендується залишити приблизно на 20 хвилин, а потім змити теплою водою.

Кондиціонування волосся

Алое вера може творити чудеса з волоссям, роблячи його м'яким, блискучим і слухняним. Необхідно змішати дві столові ложки гелю алое вера зі столовою ложкою меду і столовою ложкою кокосової олії. Ця суміш наноситься на волосся, приділяючи особливу увагу кінчикам, і залишається на 30 хвилин, після чого ретельно змивається шампунем і кондиціонером.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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