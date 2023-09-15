Три совета, чтобы легче вставать утром: они действительно работают

UAportal подготовил несколько советов, которые помогут научиться легко просыпаться по утрам. Следуя этим советам, можно наладить здоровый режим сна и вставать бодрыми и готовыми к новому дню.

Последовательный график сна

Ежедневно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время поможет регулировать внутренние часы организма и облегчит утренние пробуждения. Кроме того, расслабляющая процедура перед сном может сигнализировать организму, что пора готовиться ко сну.

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Оптимизация среды для сна

Создание комфортной и благоприятной среды для сна может значительно улучшить качество сна и сделать утро более приятным. Важно, чтобы в спальне было темно, тихо и прохладно. Кроме того, комфортный матрас и удобное постельное белье могут существенно улучшить сон.

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Избегать повторения будильника

Хотя может возникнуть соблазн вздремнуть несколько лишних минут, это может привести к ощущению усталости после пробуждения. Рекомендуется поставить будильник или телефон на противоположной стороне комнаты от кровати, поскольку для того чтобы выключить его, придется физически встать с кровати.

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