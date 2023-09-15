Три поради, щоб легше вставати вранці: вони справді працюють

UAportal декілька порад, які допоможуть навчитися легко прокидатися вранці. Дотримуючись цих порад, можна налагодити здоровий режим сну і вставати бадьорими та готовими до нового дня.

Послідовний графік сну

Щодня лягати спати і прокидатися в один і той же час допоможе регулювати внутрішній годинник організму і полегшить ранкове пробудження. Крім того, розслаблююча процедура перед сном може сигналізувати організму, що настав час готуватися до сну.

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Оптимізація середовища для сну

Створення комфортного і сприятливого середовища для сну може значно покращити якість сну і зробити ранок більш приємним. Важливо, щоб у спальні було темно, тихо і прохолодно. Крім того, комфортний матрац і зручна постільну білизну можуть суттєво покращити сон.

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Уникати повторення будильника

Хоча може виникнути спокуса подрімати кілька зайвих хвилин, це може призвести до відчуття втоми після пробудження. Натомість можна поставити будильник або телефон на протилежному боці кімнати від ліжка, оскільки щоб вимкнути його, доведеться фізично встати з ліжка.

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