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Астрология и гороскопы

Три знака зодиака смогут раскрыть свой потенциал на этих выходных

Владислав Москаленко

Три знака зодиака смогут раскрыть свой потенциал на этих выходных

UAportal подготовил гороскоп для трех знаков зодиака, основанный на совмещении планет 1-2 апреля. Счастливчикам удастся сделать уверенный шаг в личностном росте.

Весы

Венера сейчас находится в Весах, давая возможность задуматься об отношениях и сокровенных желаниях. Пришло время оценить, как далеко вы продвинулись в достижении целей и насколько далеко вы продвинулись с момента их постановки. Это также хорошее время подумать о том, как можно быть более благосклонными к окружающим.

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Скорпион

Марс сейчас находится в Скорпионе, что может вызвать сильные эмоции, с которыми трудно справиться. Главное – найти баланс между признанием своих чувств, но в то же время оставаться приземленным и не быть подавленным ими. Также важно помнить, что можно отвлечься от ситуации, если она становится слишком подавляющей или стрессовой.

Козерог

Сатурн сейчас находится в знаке Козерога, принося с собой потребность в переменах и побуждая принять новые возможности или опыт, которые могут появиться на пути. Сейчас идеальное время для того, чтобы рискнуть или попробовать что-то новое. Это отличный шанс для личностного роста!

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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