Вы бы точно не догадались: чем заменить форму для запекания

UAportal подготовил подборку полезных и интересных советов для ищущих альтернативы формам для выпечки. Независимо от того, причиной этого стало затруднение, или просто поиск креативных вариантов, данные советы подскажут, что можно использовать.

Алюминиевая фольга

Если у вас нет жаропрочной формы для выпечки, не беспокойтесь! Одной из таких замен является алюминиевая фольга.

Просто сделайте из алюминиевой фольги самодельную форму, сложив ее в нужную форму и размер. Эту импровизированную посуду можно использовать для выпечки разнообразных блюд, от запеканок до десертов.

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Стеклянная или пирексовая форма

Еще одной альтернативой жаропрочной форме для выпечки является использование стеклянной формы или формы из пирекса. Эти формы термостойкие и могут выдерживать высокие температуры духовки. Они являются популярным выбором для запекания запеканок, лазаньи и других готовящихся в духовке блюд.

Чугунная сковорода

Если вам нужна замена огнеупорной формы для выпечки, воспользуйтесь надежной чугунной сковородкой. Эти универсальные и крепкие сковородки идеально подходят для того, чтобы ставить блюда из плиты в духовку, что делает их отличным выбором для нескольких рецептов выпечки.

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