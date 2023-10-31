Забудьте про клопов в доме: как избавиться от нежелательных гостей

Клопы – опасные для человека насекомые, преимущественно живущие в мебели, плинтусах и постельном белье. UAportal расскажет об эффективных советах, как избавиться от клопов и обеспечить свободную от вредителей среду.

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Осмотрите и уберите свое пространство

Чтобы эффективно избавиться от клопов, важно тщательно осмотреть и убрать свое жилье. Ищите любые признаки присутствия постельных клопов, такие как темные пятна, сброшенные шкурки или яичная скорлупа. Уберите весь хлам, поскольку он является идеальным местом для тайников этих вредителей.

Используйте пылесос с высокоэффективным фильтром, чтобы тщательно пропылесосить пол, мебель и матрасы. После уборки пылесосом безопасно утилизируйте мешок для пылесоса или высыпьте мусор из контейнера в герметичный пластиковый пакет.

Часто стирайте и сушите постельное белье

Важным шагом в уничтожении постельных клопов является стирка и сушка постельного белья при высоких температурах. Начните с того, что снимите все простыни, одеяла и наволочки с пораженных участков.

Вымойте их в горячей воде, установив температуру выше 40°С, чтобы эффективно уничтожить всех постельных клопов и их яйца. После стирки положите постельное белье в сушилку на высокую температуру минимум на 30 минут, чтобы обеспечить полное уничтожение всех оставшихся вредителей.

Используйте отпариватель

Эффективным методом уничтожения постельных клопов и их яиц является использование отпаривателя. Пара обладает способностью проникать в трещины и щели, где эти вредители обычно скрываются.

Направьте насадку отпаривателя вдоль швов и краев матраса, мебели и плинтусов. Чтобы обеспечить надлежащую термическую обработку, не двигайте насадку отпаривателя слишком быстро, задерживайте ее на одном месте на несколько секунд.

Закройте и упакуйте зараженные предметы

После обработки жилого помещения очень важно закрыть все зараженные предметы. Запечатывайте зараженную одежду, постельное белье или другие ткани в герметичные полиэтиленовые пакеты, чтобы предотвратить распространение постельных клопов.

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Если у вас заражены матрасы или пружинные блоки, подумайте о том, чтобы накрыть их специальными чехлами, защищенными от постельных клопов. Эта мера сдерживания не даст постельным клопам убежать или повторно заселить другие участки вашего жилья.

Обратитесь к профессионалам по дезинсекции

Если ваши усилия по уничтожению постельных клопов не приносят результата или если вам нужна дополнительная помощь, рекомендуем обратиться в профессиональную компанию по дезинсекции. Эти специалисты обладают знаниями, опытом и ресурсами, необходимыми для успешной борьбы с клопами.

Кроме уничтожения вредителей, они могут дать ценные советы по предотвращению их появления в будущем. Это обеспечит длительную борьбу с постельными клопами.

Напомним, мы рассказали о способах, как избавиться от клопов в доме.

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