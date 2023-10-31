Забудьте про клопів у будинку: як позбутися небажаних гостей

Клопи – небезпечні для людини комахи, які переважно живуть в меблях, плінтусах і постільній білизні. UAportal розповість про ефективні поради, як позбутися клопів і забезпечити вільне від шкідників середовище.

Відео дня

Огляньте і приберіть свій простір

Щоб ефективно позбутися клопів, важливо ретельно оглянути і прибрати своє житло. Шукайте будь-які ознаки присутності постільних клопів, такі як темні плями, скинуті шкурки або яєчна шкаралупа. Приберіть увесь мотлох, оскільки він є ідеальним місцем для схованок цих шкідників.

Використовуйте пилосос з високоефективним фільтром, щоб ретельно прибрати підлогу, меблі та матраци. Після прибирання пилососом безпечно утилізуйте мішок для пилососа або висипте сміття з контейнера в герметичний пластиковий пакет.

Часто періть і сушіть постільну білизну

Важливим кроком у знищенні постільних клопів є прання та сушіння постільної білизни при високих температурах. Почніть з того, що зніміть усі простирадла, ковдри та наволочки з уражених ділянок.

Виперіть їх у гарячій воді, встановивши температуру вище 40°С, щоб ефективно знищити всіх постільних клопів та їхні яйця. Після прання покладіть постільну білизну в сушарку на високу температуру мінімум на 30 хвилин, щоб забезпечити повне знищення всіх шкідників, що залишилися.

Використовуйте відпарювач

Ефективним методом знищення постільних клопів та їхніх яєць є використання відпарювача. Пара має здатність проникати в тріщини та щілини, де ці шкідники зазвичай ховаються.

Спрямуйте насадку відпарювача вздовж швів і країв матраца, меблів та плінтусів. Щоб забезпечити належну термічну обробку, не рухайте насадку відпарювача занадто швидко, затримуйте її на одному місці на кілька секунд.

Закрийте та упакуйте заражені предмети

Після обробки житлового приміщення дуже важливо закрити всі заражені предмети. Запечатайте заражений одяг, постільну білизну або інші тканинні предмети в герметичні поліетиленові пакети, щоб запобігти поширенню постільних клопів.

Читайте також: Як позбудеться клопів раз і назавжди: дієві поради

Якщо у вас заражені матраци або пружинні блоки, подумайте про те, щоб накрити їх спеціальними чохлами, захищеними від постільних клопів. Цей захід стримування не дасть постільним клопам втекти або повторно заселити інші ділянки вашого житла.

Зверніться до професіоналів з дезінсекції

Якщо ваші зусилля по знищенню постільних клопів не приносять результату або якщо вам потрібна додаткова допомога, радимо звернутися до професійної компанії з дезінсекції. Ці фахівці володіють знаннями, досвідом і ресурсами, необхідними для успішної боротьби з клопами.

Окрім знищення шкідників, вони можуть надати цінні поради щодо запобігання їх появі у майбутньому. Це забезпечить довготривалу боротьбу з постільними клопами.

Нагадаємо, ми розповіли про способи, як позбутися клопів у будинку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!