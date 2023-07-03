В разных культурах существует распространенная настороженность по отношению к числу 13. Оно считается зловещей цифрой, побуждающей к осторожности при выборе даты свадьбы и препятствующей празднованию важных событий. UAportal подготовил объяснение силы этого числа.

Спортсмены даже делают все возможное, чтобы избежать его на соревнованиях, опасаясь его якобы проклятия. Однако число 13 не является единственным предметом мистических спекуляций; другие числа, такие как 4 и 17, вызывают подобные опасения в разных культурах.

Происхождение суеверий, связанных с числом 13, можно проследить в библейских сказаниях. Одна из известных историй связана с Иудой Искариотом, тринадцатым учеником, который позорно предал Иисуса.

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Некоторые ученые также проводят связь с норвежской мифологией, ссылаясь на хитрость обманщика Локи, который повлиял на Ходра. Эти истории способствовали широкому распространению веры в плохую судьбу, связанную с числом 13.

Интересно, что страх перед несчастливыми числами выходит за пределы 13. Например, в Японии число 4 имеет неблагоприятный оттенок, так как звучит похоже на слово "ши", что в переводе с японского означает "смерть". Чтобы обойти возможные негативные последствия, японцы часто заменяют "йон" на 4 в различных контекстах.

С другой стороны, индийская астрология считает число 13 благоприятным, ассоциирующимся с творчеством, миром и процветанием. В этой культурной системе число имеет позитивный символизм, опровергающий распространенное представление о присущем ему злом умысле.

Хотя число 13 занимает центральное место во многих культурах, Италия демонстрирует явное отвращение к числу 17. Итальянцы испытывают глубокий страх перед этим числом из-за его сходства с римской цифрой XVII. При перестановке эти цифры образуют фразу "VIXI", которая на латыни переводится как "я жил", но в разговорной речи имеет значение "я умер".

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По сей день 17 число месяца считается в Италии "un giorno nero" или черным днем. Это дата, которую люди активно избегают при проведении важных мероприятий, будь то встречи или свадьбы.

Примечательно, что итальянские авиакомпании могут исключить место под номером 17 из своих схем рассадки пассажиров, а некоторые заведения вообще отказываются от номера 17. Трек Чезана под номером 17 метко назван "senza nome", что означает "без имени".

Споры вокруг мистической силы чисел и их способности вызывать несчастье продолжаются. Тем не менее, неоспорим тот факт, что подобные верования оказывают значительное влияние на психику человека.

За последние три десятилетия Италия провела 11 матчей 17-го числа месяца, победив лишь в четырех случаях. Хотя это статистическое наблюдение не может служить неопровержимым доказательством, оно находит отклик у некоторых игроков и болельщиков, представляя собой убедительный аргумент.

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