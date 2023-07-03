Загадкове число 13: чому навколо цієї дати стільки забобонів

У різних культурах існує поширена настороженість щодо 13. Воно вважається зловісною цифрою, що спонукає до обережності при виборі дати весілля і перешкоджає святкуванню важливих подій. UAportal підготував пояснення сили цього числа.

Спортсмени навіть роблять все можливе, щоб уникнути його на змаганнях, побоюючись нібито його прокляття. Однак число 13 не є єдиним предметом містичних спекуляцій; інші числа, такі як 4 і 17, викликають такі побоювання в різних культурах.

Походження забобонів, пов'язаних із числом 13, можна простежити в біблійних оповідях. Одна з відомих історій пов'язана з Іудою Іскаріотом, тринадцятим учнем, який ганебно зрадив Ісуса.

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Деякі вчені також проводять зв'язок з норвезькою міфологією, посилаючись на хитрість брехуна Локі, який вплинув на Ходра. Ці історії сприяли поширенню віри в погану долю, пов'язану з числом 13.

Цікаво, що страх перед нещасливими числами виходить за межі 13. Наприклад, у Японії число 4 має несприятливий відтінок, тому що звучить схоже на слово "ши", що в перекладі з японської означає "смерть". Щоб обійти можливі негативні наслідки, японці часто замінюють "йон" на 4 у різних контекстах.

З іншого боку, індійська астрологія вважає число 13 сприятливим, що асоціюється з творчістю, миром та процвітанням. У цій культурній системі число має позитивний символізм, що спростовує поширене уявлення про властивий йому злий намір.

Хоча число 13 займає центральне місце у багатьох культурах, Італія демонструє явну відразу до 17. Італійці відчувають глибокий страх перед цим числом через його подібність до римської цифри XVII. При перестановці ці цифри утворюють фразу "VIXI", яка латиною перекладається як "я жив", але в розмовній мові має значення "я помер".

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До цього дня 17 число місяця вважається в Італії "un giorno nero" або чорним днем. Це дата, яку люди активно уникають при проведенні важливих заходів, будь то зустрічі чи весілля.

Примітно, що італійські авіакомпанії можуть виключити місце під номером 17 зі своїх схем розсаджування пасажирів, а деякі заклади взагалі відмовляються від номера 17. Трек Чезана під номером 17 влучно названо "senza nome", що означає "без імені".

Суперечки навколо містичної сили чисел та їх здатність викликати нещастя продовжуються. Втім, незаперечний той факт, що подібні вірування мають значний вплив на психіку людини.

За останні три десятиліття Італія провела 11 матчів 17-го числа місяця, перемігши лише у чотирьох випадках. Хоча це статистичне спостереження не може бути незаперечним доказом, воно знаходить відгук у деяких гравців та вболівальників, являючи собою переконливий аргумент.

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