25 тысяч гривен будут выплачивать украинцам: кто может получить
Для украинцев утвердили новый вид помощи. Это выплаты в 25 тысяч гривен для молодых родителей.
Правда, такие деньги получат только жители Черкасс или переселенцы, живущие в городе более 9 месяцев. Об этом сообщил мэр города Анатолий Бондаренко в Фейсбуке.
"Утвердили порядок выплаты единовременной материальной помощи в размере 25 тысяч гривен для рожениц. Получить ее могут родители, которые зарегистрированы в Черкассах и подали документы не позднее чем через шесть месяцев после рождения ребенка", - написал он.
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Для получения выплат нужно иметь:
- Заявление родителя ребенка, опекуна, усыновителя, с которым постоянно проживает ребенок.
- Копию документа, удостоверяющего личность одного из родителей ребенка, опекуна, усыновителя и документы, подтверждающие место регистрации (с предъявлением оригинала).
- Справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика получателя, Копию свидетельства о рождении ребенка (по предъявлению оригинала).
- Реквизиты банковского счета родителя ребенка, опекуна, усыновителя для перечисления средств.
- Копию решения об усыновлении или установлении опеки (для опекунов или усыновителей) (с предъявлением оригинала).
- Документы, подтверждающие факт постоянного проживания в Черкассах (это может быть справка из учебного заведения, справка с места работы).
- Копию справки МСЭК / удостоверение личности с инвалидностью (по предъявлению оригинала, этот пункт касается только лиц с инвалидностью).
Куда подавать заявление и документы:
- В департамент социальной политики Черкасского городского совета.
Бондаренко отметил, что выплату могут получить и вынужденные переселенцы, которые зарегистрировались в Черкассах и постоянно проживают в городе минимум девять месяцев.
"Добавлю, что в случае рождения двух или более малышей денежная помощь выплачивается на каждого ребенка. Вместе с выплатой пособия в размере 25 тысяч одинокие матери, малообеспеченные семьи, состоящие на учете в департаменте социальной политики, многодетные семьи, семьи вынужденных" переселенцев и лица с инвалидностью будут получать сверток малыша", – резюмировал он.
Напомним, ранее беженцам из Украины объяснили, как зарегистрировать новорожденных за границей.
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