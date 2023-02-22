25 тысяч гривен будут выплачивать украинцам: кто может получить

Для украинцев утвердили новый вид помощи. Это выплаты в 25 тысяч гривен для молодых родителей.

Правда, такие деньги получат только жители Черкасс или переселенцы, живущие в городе более 9 месяцев. Об этом сообщил мэр города Анатолий Бондаренко в Фейсбуке.

"Утвердили порядок выплаты единовременной материальной помощи в размере 25 тысяч гривен для рожениц. Получить ее могут родители, которые зарегистрированы в Черкассах и подали документы не позднее чем через шесть месяцев после рождения ребенка", - написал он.

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Для получения выплат нужно иметь:

Заявление родителя ребенка, опекуна, усыновителя, с которым постоянно проживает ребенок.

Копию документа, удостоверяющего личность одного из родителей ребенка, опекуна, усыновителя и документы, подтверждающие место регистрации (с предъявлением оригинала).

Справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика получателя, Копию свидетельства о рождении ребенка (по предъявлению оригинала).

Реквизиты банковского счета родителя ребенка, опекуна, усыновителя для перечисления средств.

Копию решения об усыновлении или установлении опеки (для опекунов или усыновителей) (с предъявлением оригинала).

Документы, подтверждающие факт постоянного проживания в Черкассах (это может быть справка из учебного заведения, справка с места работы).

Копию справки МСЭК / удостоверение личности с инвалидностью (по предъявлению оригинала, этот пункт касается только лиц с инвалидностью).

Куда подавать заявление и документы:

В департамент социальной политики Черкасского городского совета.

Бондаренко отметил, что выплату могут получить и вынужденные переселенцы, которые зарегистрировались в Черкассах и постоянно проживают в городе минимум девять месяцев.

"Добавлю, что в случае рождения двух или более малышей денежная помощь выплачивается на каждого ребенка. Вместе с выплатой пособия в размере 25 тысяч одинокие матери, малообеспеченные семьи, состоящие на учете в департаменте социальной политики, многодетные семьи, семьи вынужденных" переселенцев и лица с инвалидностью будут получать сверток малыша", – резюмировал он.

Напомним, ранее беженцам из Украины объяснили, как зарегистрировать новорожденных за границей.

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