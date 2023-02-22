25 тисяч гривень виплачуватимуть українцям: хто може отримати
Для українців затвердили новий вид допомоги. Це виплати у 25 тисяч гривень для молодих батьків.
Щоправда, такі гроші отримають лише мешканці Черкас, або переселенці, що живуть у місті понад 9 місяців. Про це повідомив мер міста Анатолій Бондаренко у Фейсбуці.
"Затвердили порядок виплати одноразової матеріальної допомоги в розмірі 25 тисяч гривень для породіль. Отримати її можуть батьки, які зареєстровані в Черкасах та які подали документи не пізніше як через шість місяців після народження дитини", – написав він.
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Для отримання виплат потрібно мати:
- Заяву одного з батьків дитини, опікуна, усиновлювача, з яким постійно проживає дитина.
- Копію документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, опікуна, усиновлювача та документи, що підтверджують місце реєстрації (з пред’явленням оригіналу).
- Довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків отримувача, Копію свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу).
- Реквізити банківського рахунку одного з батьків дитини, опікуна, усиновлювача для перерахування коштів.
- Копію рішення про усиновлення чи встановлення опіки (для опікунів, чи усиновлювачів) (з пред’явленням оригіналу).
- Документи, що підтверджують факт постійного проживання в Черкасах (це може бути довідка з закладу освіти, довідка з місця роботи).
- Копію довідки МСЕК / посвідчення особи з інвалідністю (з пред’явленням оригіналу, цей пункт стосується тільки осіб з інвалідністю).
Куди подавати заяву та документи:
- До департаменту соціальної політики Черкаської міської ради.
Бондаренко зазначив, що виплату можуть отримати й вимушені переселенці, які зареєструвалися в Черкасах та постійно проживають у місті щонайменше дев’ять місяців.
"Додам, що у разі народження двох чи більше малюків грошова допомога виплачується на кожну дитину. Разом із виплатою допомоги в розмірі 25 тисяч одинокі матері, малозабезпечені сім’ї, які перебувають на обліку в департаменті соціальної політики, багатодітні родини, сім’ї вимушених переселенців та особи з інвалідністю отримуватимуть пакунок малюка", – резюмував він.
Нагадаємо, раніше біженцям з України пояснили, як зареєструвати новонароджених за кордоном.
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