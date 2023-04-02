Астрологи назвали самые счастливые знаки зодиака 3-9 апреля

UAportal подготовил прогноз на неделю 3-9 апреля. Астрологи предсказывают большое счастье и радость для некоторых знаков зодиака.

С Луной во Льве, Венерой в Весах и Юпитером в Стрельце некоторые знаки будут чувствовать себя более удачливыми, чем другие. Гороскоп расскажет, какие три знака зодиака, испытают наибольшую радость на этой неделе.

Лев

Звезды говорят, что для Льва сейчас самое подходящее время, чтобы рискнуть и пойти за своей мечтой. Позитивный взгляд на вещи принесет Льву много удачи на протяжении всего этого периода. Кроме того, сейчас благоприятное время для Львов, чтобы сосредоточиться на отношениях с семьей и друзьями, а также с деловыми и романтическими партнерами.

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Весы

Весам следует ожидать большого количества энергии, исходящей изнутри в этот период благодаря вхождению Венеры. Кроме того, у людей, родившихся под этим знаком, в это время возрастет чувство уверенности в себе и безопасности, что позволит им принимать решения без колебаний и страха. Они также смогут более эффективно использовать свои творческие способности для достижения успеха.

Стрелец

Положение Юпитера в знаке Стрельца означает, что рожденные под этим знаком могут рассчитывать на большую удачу в достижении успеха. Они смогут легче принимать решения благодаря возросшей вере в себя и свои способности, что поможет им сохранять позитивный настрой даже в сложных ситуациях и при возникновении трудностей на пути. Кроме того, им следует использовать возможности, которые открываются перед ними, потому что они могут привести к долгосрочному вознаграждению!

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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