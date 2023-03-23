Астрологи назвали самые счастливые знаки зодиака в выходные 25-26 марта

UAportal подготовил гороскоп самых счастливых знаков зодиака на эти выходные, 25-26 марта. Он основан на положениях звезд и планетарных совмещениях.

Марс в Близнецах

В эти выходные люди, родившиеся под знаком Близнецов, могут рассчитывать на период радости и довольства. Марс сейчас находится в доме Близнецов, принося с собой избыток оптимизма и энтузиазма, которые помогут Близнецам извлечь максимум пользы из всего. Кроме того, присутствие Марса принесет удачу и успех в любых начинаниях, предпринятых в этот период.

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Венера в Водолее

Водолеям в эти выходные также будет сопутствовать удача, так как Венера войдет в их дом. В этот период Водолеи могут рассчитывать на новый уровень эмоциональной связи и открытости с окружающими их людьми. Отношения, построенные в этот период, скорее всего, будут прочными и долговременными, а существующие отношения могут еще больше укрепиться под влиянием Венеры.

Юпитер в Скорпионе

Те, кто родился под знаком Скорпиона, могут ожидать большой удачи и везения в эти выходные, поскольку Юпитер переходит в их дом. Юпитер несет с собой оптимизм и энергию, которые могут помочь воплотить мечты в реальность, если их правильно использовать в этот период. Скорпионам следует использовать все возможности, открывающиеся в это время, так как они могут привести к большим успехам в будущем.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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