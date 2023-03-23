Астрологи назвали найщасливіші знаки зодіаку у вихідні 25-26 березня

UAportal підготував гороскоп найщасливіших знаків зодіаку на ці вихідні, 25-26 березня. Він заснований на положеннях зірок та планетарних поєднаннях.

Марс у Близнюках

Ці вихідні люди, що народилися під знаком Близнюків, можуть розраховувати на період радості та достатку. Марс зараз знаходиться в будинку Близнюків, приносячи з собою надлишок оптимізму та ентузіазму, які допоможуть Близнюкам отримати максимум користі з усього. Крім того, присутність Марса принесе успіх і успіх у будь-яких починаннях, зроблених у цей період.

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Венера у Водолії

Водоліям у ці вихідні також супроводжуватиме успіх, оскільки Венера увійде до їхнього будинку. У цей період Водолії можуть розраховувати на новий рівень емоційного зв'язку та відкритості з людьми, що їх оточують. Відносини, побудовані в цей період, швидше за все, будуть міцними та довготривалими, а існуючі відносини можуть ще більше зміцнитись під впливом Венери.

Юпітер у Скорпіоні

Ті, хто народився під знаком Скорпіона, можуть очікувати великої удачі та везіння у ці вихідні, оскільки Юпітер переходить до їхнього дому. Юпітер несе з собою оптимізм та енергію, які можуть допомогти втілити мрії у реальність, якщо їх правильно використати у цей період. Скорпіонам слід використовувати всі можливості, що відкриваються в цей час, оскільки вони можуть призвести до великих успіхів у майбутньому.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

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