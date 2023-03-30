Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет личностный рост в апреле

UAportal подготовил гороскоп для трех знаков зодиака на апрель, который касается личностного роста. Положение Урана, Нептуна и Плутона будет иметь прямое влияние на эту сферу жизни.

Уран в Тельце

Планета революции, Уран, сейчас проходит транзитом через знак Тельца. Это принесет ощущение беспокойства и перемен, которые могут потребовать гибкости и открытости.

Скорее всего, вы почувствуете вдохновение, чтобы попробовать что-то новое или кардинально изменить жизнь. Примите это! Риск может принести позитивные изменения, которые помогут расти так, как вы и представить себе не могли.

Нептун в Рыбах

Нептун сейчас находится в своем доме – Рыбах, а это значит, что пришло время для глубокого самоанализа и духовного поиска. Стремление к внутренней работе будет сильным, поэтому не отказывайте себе в любых необходимых возможностях исцеления.

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При необходимости уделите немного времени себе и сосредоточьтесь на общении со своей интуицией. Вы найдете ответы, которые помогут продвинуться дальше по пути личностного роста.

Плутон в Козероге

Размещение Плутона в Козероге несет энергию трансформации, которая может проявляться как желание построить что-то долговечное или произвести мощные изменения в жизни. Это побуждает покопаться в себе и определить, какие модели поведения больше не приносят пользы.

Используйте этот транзит как возможность проанализировать, насколько далеко вы продвинулись на пути личного развития. Это обязательно вдохновит на дальнейший прогресс в ближайшие месяцы!

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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