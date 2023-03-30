Астрологи назвали три знаки зодіаку, на які чекає особистісне зростання у квітні

UAportal підготував гороскоп для трьох знаків зодіаку на квітень, що стосується особистісного зростання. Положення Урану, Нептуна та Плутона матиме прямий вплив на цю сферу життя.

Уран у Тельці

Планета революції, Уран, зараз проходить транзитом через знак Тельця. Це принесе відчуття занепокоєння та змін, які можуть вимагати гнучкості та відкритості.

Швидше за все, ви відчуєте натхнення, щоб спробувати щось нове чи кардинально змінити життя. Прийміть це! Ризик може принести позитивні зміни, які допоможуть рости так, як ви й уявити не могли.

Нептун у Рибах

Нептун зараз знаходиться у своєму будинку – Рибах, а це означає, що настав час для глибокого самоаналізу та духовного пошуку. Прагнення до внутрішньої роботи буде сильним, тому не відмовляйте собі у будь-яких необхідних можливостях лікування.

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При необхідності приділіть трохи часу собі та зосередьтеся на спілкуванні зі своєю інтуїцією. Ви знайдете відповіді, які допоможуть просунутися далі шляхом особистісного зростання.

Плутон у Козерозі

Розміщення Плутона в Козерозі несе енергію трансформації, яка може виявлятися як бажання збудувати щось довговічне або зробити потужні зміни у житті. Це спонукає покопатись у собі та визначити, які моделі поведінки більше не приносять користі.

Використовуйте цей транзит як можливість проаналізувати, як далеко ви просунулися на шляху особистого розвитку. Це обов'язково надихне подальший прогрес у найближчі місяці!

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

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