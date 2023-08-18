Чего не стоит делать перед зеркалом: действия, которые могут навлечь неприятности

Для большинства смотреть в зеркало – это ежедневная рутина. То ли по уходу за собой, то ли просто для того, чтобы проверить внешний вид, люди часто всматриваются в зеркальную поверхность. Однако есть определенные действия, которые следует категорически избегать, чтобы не привлечь нежелательные последствия.

Избегайте ссор и споров перед зеркалом

Общеизвестно, что не стоит спорить или вести горячие дискуссии перед зеркалом. Зеркало имеет способность накапливать энергию и отбивать ее обратно в нашу жизнь. Это может привести к несчастьям и негативным последствиям в отношениях.

Удерживайтесь от плача перед зеркалом

Плакаты перед зеркалом запрещены. Зеркало обладает способностью фиксировать и удерживать наше эмоциональное состояние в течение продолжительного периода. Следовательно, может наполнить нас затяжными негативными эмоциями или даже спроектировать их на окружающих нас. Во время эмоциональных переживаний лучше найти утешение в другом месте.

Избегайте разговоров с собой перед зеркалом

Эзотерики настоятельно рекомендуют не вступать в длительные беседы с самим собой перед зеркалом. С течением времени эта привычка может породить чувство неуверенности и сомнений. Однако, если вы чувствуете необходимость говорить, обязательно используйте положительные аффирмации и мотивирующие слова, чтобы поднять настроение и улучшить самочувствие.

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Удерживайтесь от еды перед зеркалом

Для тех, кто стремится похудеть, очень важно избавиться от привычки есть перед зеркалом. Эта практика может ненамеренно привести к потреблению большего количества пищи, чем нужно, поскольку зеркало может исказить восприятие собственной внешности. Кроме того, считается, что это действие может снизить привлекательность, успешность и даже умственные способности.

Избегайте сна перед зеркалом

Знатоки эзотерики не рекомендуют спать перед зеркалом. Считается, что ночью зеркала действуют как ворота в другие миры, потенциально приглашая незваных гостей с отрицательной энергией в наши дома. Желательно держать зеркала подальше от спальной зоны, чтобы поддерживать гармоничную и спокойную среду.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему нельзя смотреть на свое отражение в разбитом зеркале.

Напомним, раньше мы рассказывали, почему в детстве всем говорили, что нельзя есть из ножа. Однако не все знают, откуда пошла эта примета и чем чревато ее нарушение.

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