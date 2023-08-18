Чого не варто робити перед дзеркалом: дії, які можуть накликати неприємності

Для більшості погляд у дзеркало – це щоденна рутина. Чи то для догляду за собою, чи то просто для того, щоб перевірити зовнішній вигляд, люди часто вдивляються у дзеркальну поверхню. Однак є певні дії, яких слід категорично уникати, щоб не притягнути небажані наслідки.

Уникайте сварок і суперечок перед дзеркалом

Загальновідомо, що не варто сперечатися або вести гарячі дискусії перед дзеркалом. Люстерко має здатність накопичувати енергію і відбивати її назад у наше життя. Це потенційно може призвести до нещасть і негативних наслідків у стосунках.

Утримайтеся від плачу перед дзеркалом

Плакати перед дзеркалом категорично заборонено. Дзеркало має здатність фіксувати і утримувати наш емоційний стан протягом тривалого періоду. Отже, може наповнити нас затяжними негативними емоціями або навіть спроєктувати їх на тих, хто нас оточує. Під час емоційних переживань краще знайти розраду в іншому місці.

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Уникайте розмов із собою перед дзеркалом

Езотерики наполегливо радять не вступати в тривалі розмови з самим собою перед дзеркалом. З часом ця звичка може породити почуття невпевненості та сумнівів. Однак, якщо ви відчуваєте потребу говорити, обов'язково використовуйте позитивні афірмації та мотивуючі слова, щоб підняти собі настрій і поліпшити самопочуття.

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Утримайтеся від їжі перед дзеркалом

Для тих, хто прагне схуднути, дуже важливо позбутися звички їсти перед дзеркалом. Ця практика може ненавмисно призвести до споживання більшої кількості їжі, ніж потрібно, оскільки дзеркало може спотворити сприйняття власної зовнішності. Крім того, вважається, що ця дія також може знизити привабливість, успішність і навіть розумові здібності.

Уникайте сну перед дзеркалом

Знавці езотерики категорично не рекомендують спати перед дзеркалом. Вважається, що вночі дзеркала діють як ворота в інші світи, потенційно запрошуючи непроханих гостей з негативною енергією в наші домівки. Бажано тримати дзеркала подалі від спальної зони, щоб підтримувати гармонійне і спокійне середовище.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому не можна дивитися на своє відображення у розбитому дзеркалі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в дитинстві всім говорили, що не можна їсти з ножа. Проте не всі знають, звідки пішла ця прикмета та чим загрожує її порушення.

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