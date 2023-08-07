Что делать, если не можете заснуть: полезные советы для борьбы с бессонницей

Затруднения с засыпанием может вызвать раздражение и неприятные эмоции. UAportal подготовил советы, которые помогут избегать негативных факторов, которые влияют на качество сна и помогают побороть бессонницу.

Установка режима отхода ко сну

Нужно стараться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Полезной может быть расслабляющая процедура перед сном, например принятие теплой ванны или чтение книги.

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Создание благоприятной среды для сна

В комнате должно быть прохладно, темно и тихо. Полезно использовать светонепроницаемые шторы или маску для глаз, чтобы заблокировать любой свет, а также беруши или генераторы белого шума, чтобы заглушить шум, который может мешать сну.

Ограничьте влияние экранов перед сном

Синий свет, излучаемый электронными устройствами, может мешать сну. Рекомендуется избегать использования экранов, таких как смартфоны, планшеты и компьютеры, по крайней мере, за час до сна. Лучшей альтернативой являются расслабляющие занятия, такие как чтение книги или прослушивание успокаивающей музыки.

Управление стрессом и тревогой

Стресс и тревога могут затруднять засыпание. Практика релаксационных техник, таких как глубокое дыхание или медитация может помочь успокоить разум перед сном. Если беспокойство не дает спать, запись их в дневник может помочь очистить сознание.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, Татьяна Баран, врач офтальмолог, оптомэтрист и член ESCRS (европейская ассоциация катарактальных и рефракционных хирургов), рассказала о семи советах, которые помогут сохранить здоровье глаз.

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