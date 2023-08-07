Що робити, якщо не можете заснути: корисні поради для боротьби з безсонням

Труднощі із засипанням можуть викликати роздратування та неприємні емоції. UAportal підготував поради, які допоможуть уникати негативних факторів, які впливають на якість сну та допомагають подолати безсоння.

Встановлення режиму відходу до сну

Потрібно намагатися лягати спати і прокидатися в один і той же час щодня, навіть у вихідні. Корисною може бути розслаблююча процедура перед сном, наприклад, прийняття теплої ванни або читання книги.

Читайте також: 5 корисних програм для покращення сну

Створення сприятливого середовища для сну

У кімнаті має бути прохолодно, темно та тихо. Корисно використовувати світлонепроникні штори або маску для очей, щоб заблокувати будь-яке світло, а також беруші або генератори білого шуму, щоб заглушити шум, який може заважати сну.

Відео дня

Обмежте вплив екранів перед сном

Синє світло, що випромінюється електронними пристроями, може заважати сну. Рекомендується уникати використання екранів, таких як смартфони, планшети та комп'ютери принаймні за годину до сну. Найкращою альтернативою є розслаблюючі заняття, такі як читання книги або прослуховування заспокійливої музики.

Управління стресом та тривогою

Стрес і тривога можуть ускладнювати засинання. Практика релаксаційних технік, таких як глибоке дихання або медитація, може допомогти заспокоїти розум перед сном. Якщо занепокоєння не дає спати, запис їх у щоденник може допомогти очистити свідомість.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, Тетяна Баран, лікар офтальмолог, оптометрист та член ESCRS (європейська асоціація катарактальних та рефракційних хірургів), розповіла про сім порад, які допоможуть зберегти здоров'я очей.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !