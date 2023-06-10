Что делать, если в ресторане или кафе принесли не тот заказ

В любом заведении могут случайно перепутать заказы и принести другое блюдо. UAportal подготовил несколько практических советов о том, что делать, если в ресторане или кафе принесли другой заказ.

Сохраняйте спокойствие и оцените ситуацию

Первое, что вы должны сделать, это сохранять спокойствие и выдержку. Понятно, что вы чувствуете раздражение или досаду, но негативная реакция может привести к эскалации ситуации. Сделайте глубокий вдох и объективно оцените ситуацию. Является ли ошибка незначительной, например, неправильный гарнир, или это серьезная ошибка, когда вам принесли совершенно другое блюдо? Понимание масштабов ошибки поможет определить ваши дальнейшие действия.

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Вежливо уведомите обслуживающий персонал

После того как вы оценили ситуацию, вежливо и спокойно сообщите об ошибке обслуживающему персоналу или любому другому сотруднику. Избегайте обвинительного тона или проявления гнева. Помните, что ошибки случаются, и персонал, скорее всего, захочет исправить ситуацию. Используйте дружелюбный и понимающий подход, чтобы выразить свою озабоченность.

Уточните первоначальный заказ

Сообщая персоналу об ошибке, не забудьте уточнить свой первоначальный заказ. Предоставьте четкие сведения о блюде или предметах, которые вы изначально просили. Это поможет сотрудникам выявить ошибку и гарантировать, что они быстро принесут вам правильный заказ. Если возможно, во избежание путаницы обратитесь к меню или любым записям, которые вы сделали в заказе.

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Примите во внимание реакцию ресторана

После того как вы сообщили о проблеме и своем первоначальном заказе, обратите внимание на реакцию ресторана. Уважающее себя заведение быстро признает свою ошибку и предпримет шаги по ее исправлению. Они могут предложить приготовить ваш правильный заказ без дополнительной оплаты, предоставить бесплатное блюдо или даже сделать скидку на ваш счет. Оцените их ответ и подумайте, соответствует ли он вашим ожиданиям и удовлетворительно ли решен вопрос.

Сохраняйте понимание и терпение

Хотя ресторану важно исправить свою ошибку, не менее важно, чтобы вы проявили понимание и терпение. Помните, что сотрудники – люди и могут совершать ошибки. Дайте им возможность исправить ситуацию и позвольте кухне потратить некоторое время на приготовление вашего правильного заказа.

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