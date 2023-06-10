Що робити, якщо в ресторані чи кафе вам принесли не те замовлення

У будь-якому закладі можуть випадково переплутати замовлення та принести іншу страву. UAportal підготував кілька практичних порад про те, що робити, якщо в ресторані чи кафе принесли інше замовлення.

Зберігайте спокій та оцініть ситуацію

Перше, що ви повинні зробити, це зберегти спокій та витримку. Зрозуміло, що ви відчуваєте роздратування чи досаду, але негативна реакція може призвести до ескалації ситуації. Зробіть глибокий вдих та об'єктивно оцініть ситуацію. Чи є помилка незначною, наприклад, неправильний гарнір, чи це серйозна помилка, коли вам принесли зовсім іншу страву? Розуміння масштабів помилки допоможе визначити ваші подальші дії.

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Чемно повідомте обслуговуючий персонал

Після того як ви оцінили ситуацію, ввічливо і спокійно повідомите про помилку обслуговуючого персоналу або будь-якого іншого співробітника. Уникайте обвинувального тону чи прояву гніву. Пам'ятайте, що помилки трапляються, і персонал швидше за все захоче виправити ситуацію. Використовуйте доброзичливий та розуміючий підхід, щоб висловити свою стурбованість.

Уточніть початкове замовлення

Повідомляючи персонал про помилку, не забудьте уточнити своє початкове замовлення. Надайте чіткі відомості про страву або предмети, які ви спочатку просили. Це допоможе співробітникам виявити помилку та гарантувати, що вони швидко принесуть вам правильне замовлення. Якщо можливо, зверніться до меню або будь-яких записів, які ви зробили на замовлення, щоб уникнути плутанини.

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Візьміть до уваги реакцію ресторану

Після того як ви повідомили про проблему та своє початкове замовлення, зверніть увагу на реакцію ресторану. Заклад, що поважає себе, швидко визнає свою помилку і зробить кроки з її виправлення. Вони можуть запропонувати приготувати ваше правильне замовлення без додаткової оплати, надати безкоштовну страву або навіть зробити знижку на ваш рахунок. Оцініть їхню відповідь і подумайте, чи відповідає вона вашим очікуванням і чи задовільно вирішено питання.

Зберігайте розуміння та терпіння

Хоча ресторану важливо виправити свою помилку, не менш важливо, щоб ви виявили розуміння та терпіння. Пам'ятайте, що співробітники – люди і можуть робити помилки. Дайте їм можливість виправити ситуацію та дозвольте кухні витратити деякий час на приготування вашого правильного замовлення.

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