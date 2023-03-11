Что делать, если ваш телефон упал в воду: как правильно высушить смартфон

Что делать, если ваш телефон упал в воду

UAportal подготовил пошаговое руководство, что делать, если телефон упал в воду. Важно не пытаться высушить смартфон при помощи фена, поскольку это может только ухудшить ситуацию.

Совет 1

Как можно скорее после происшествия выключите телефон и, по возможности, извлеките аккумулятор.

Совет 2

Вытрите влагу с внешней стороны устройства чистой тканью или бумажным полотенцем.

Совет 3

Поместите телефон в герметичный контейнер, наполненный невареным рисом или пакетами силикагеля, и оставьте его там на ночь.

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Если телефон уронили в бассейн или озеро, важно действовать быстро, пока вода не попала внутрь устройства.

Если вы не можете извлечь аккумулятор из устройства, просто положите его в контейнер как есть вместе с рисом или силикагелевыми пакетами. Этого должно быть достаточно, чтобы впитать всю оставшуюся влагу и вернуть устройство к жизни.

Впрочем, даже после выполнения этих шагов нет гарантии, что ваш телефон снова будет работать так, как ожидалось. Причиной может стать внутренняя коррозия, вызванная повреждением от воды. Это означает необходимость полной замены устройства вместо его ремонта.

Лучше не рисковать при работе с поврежденными водой телефонами. Даже если вы думаете, что вам удалось успешно высушить всю влагу, обратитесь к эксперту. Специалист сможет тщательно осмотреть и диагностировать состояние смартфона.

Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать. Раньше мы писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее и спасти кабель смартфона от поломки.

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