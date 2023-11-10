Чтобы избавиться от проблем: ночные привычки, которых следует избегать

Многие из нас соблюдают древние традиции и предрассудки, веря, что они защищают нас от несчастий. Тщательно следуя этим проверенным временем практикам, мы стремимся держать беду подальше от наших домов.

UAportal расскажет об определенных действиях, от которых следует воздержаться ночью, чтобы не пригласить негативную энергию в дом и не испытывать трудности с финансами. Эксперты выделили три важных приметы, которых следует придерживаться.

Во-первых, нельзя оставлять на ночь свежевыстиранное белье на улице. Считается, что это притягивает отрицательную энергию злых сил. Также рекомендуется избегать стирки после восьми часов вечера.

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Кроме того, категорически не рекомендуется ухаживать за собой, стричь волосы, ногти или бриться поздно вечером. Это предостережение касается как мужчин, так и женщин. Тот, кто пренебрегает этим обычаем, может столкнуться с проблемами личной жизни.

Наконец, лучше убрать из спальни все растения-вампиры перед тем, как ложиться спать. Это касается и таких растений, как монстера, поскольку их присутствие в спальной зоне может привести к усталости и плохому самочувствию после пробуждения.

Кроме того, важно воздержаться от выхода из дома в полночь, зато подождать до часу ночи.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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