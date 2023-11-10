Аби позбутися проблем: нічні звички, яких слід уникати

Багато хто з нас дотримується давніх традицій і забобонів, вірячи, що вони захищають нас від нещасть. Ретельно дотримуючись цих перевірених часом практик, ми прагнемо тримати біду подалі від наших домівок.

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UAportal розповість про певні дії, від яких варто утриматися вночі, щоб не запросити негативну енергію в дім і не мати труднощі з фінансами. Експерти виокремили три важливі прикмети, яких варто дотримуватися.

По-перше, не можна залишати на ніч свіжовипрану білизну на вулиці. Вважається, що це притягує негативну енергію злих сил. Також рекомендується уникати прання після восьмої години вечора.

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Крім того, категорично не рекомендується доглядати за собою, стригти волосся, нігті або голитися пізно ввечері. Ця пересторога стосується як чоловіків, так і жінок. Той, хто нехтує цим звичаєм, може зіткнутися з проблемами в особистому житті.

Нарешті, бажано прибрати зі спальні всі рослини-вампіри перед тим, як лягати спати. Це стосується і таких рослин, як монстера, оскільки їхня присутність у спальній зоні може призвести до втоми і поганого самопочуття після пробудження.

Крім того, важливо утриматися від виходу з дому опівночі, натомість зачекати до першої години ночі.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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