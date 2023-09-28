Денежная лягушка не работает: что сделать, чтобы "активизировать" ее
В погоне за богатством и улучшением финансового положения многие обращаются за помощью к нетрадиционным талисманам. Одним из таких древних оберегов является трехногая денежная лягушка. Однако просто приобрести статуэтку недостаточно, не менее важны размещение и активация талисмана.
Как правильно выбрать денежную лягушку для своего дома
- Деревянная лягушка
Треногая лягушка в идеале должна быть изготовлена из дерева, поскольку она соответствует элементу Дерева в фэн-шуй, известном своей способностью притягивать деньги. Или если она сделана из металла, то должна быть золотистого цвета, чтобы использовать магнетизм финансовой энергии, хотя он может быть не таким мощным, как дерево.
- Монета во рту
Монета, которую лягушка держит во рту, должна свободно двигаться туда-сюда, символизируя активный поток денежной энергии. Это гарантирует, что ваши финансы не только уходят, но и возвращаются к вам.
- Красные глаза
Кроме того, выберите денежную лягушку с красными глазами или, если таковой нет, положите лягушку на красную ткань. Этот цвет символизирует богатство и процветание, что усиливает эффективность талисмана.
Активация потенциала денежной лягушки
Чтобы активировать силу денежной лягушки, следует провести несложный ритуал. Окуньте фигурку в емкость с водой в сутки, чтобы она впитала в себя энергию. После этого достаньте лягушку из воды и дайте ей высохнуть естественным путём.
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Идеальное место для денежной лягушки
Согласно принципам фэн-шуй, разные зоны дома соответствуют разным аспектам жизни, включая любовь, карьеру, успех, творчество и богатство. Естественно, что треногу лягушку следует разместить в зоне богатства, которая обычно находится в юго-восточной части жилья.
Однако очень важно избегать размещения денежной лягушки лицом к входной двери или окну, поскольку это может оттолкнуть деньги, а не привлечь их. В идеале, разместите фигурку на журнальном столике, но не выше одного метра, чтобы привлечь удачу и процветание.
Сговор с денежной лягушкой
Как и любой магический символ, лягушка хорошо реагирует на определенные слова и заклинания, что усиливает способность привлекать деньги в ваш дом. Создайте собственную поговорку или песню, которая резонирует с вами, например, "Я почешу спинку лягушки, и потечет изобилие!". Произнося эти слова, нежно погладьте спинку фигурки левой рукой.
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