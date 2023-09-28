Денежная лягушка не работает: что сделать, чтобы 'активизировать' ее

В погоне за богатством и улучшением финансового положения многие обращаются за помощью к нетрадиционным талисманам. Одним из таких древних оберегов является трехногая денежная лягушка. Однако просто приобрести статуэтку недостаточно, не менее важны размещение и активация талисмана.

Как правильно выбрать денежную лягушку для своего дома

Деревянная лягушка

Треногая лягушка в идеале должна быть изготовлена из дерева, поскольку она соответствует элементу Дерева в фэн-шуй, известном своей способностью притягивать деньги. Или если она сделана из металла, то должна быть золотистого цвета, чтобы использовать магнетизм финансовой энергии, хотя он может быть не таким мощным, как дерево.

Монета во рту

Монета, которую лягушка держит во рту, должна свободно двигаться туда-сюда, символизируя активный поток денежной энергии. Это гарантирует, что ваши финансы не только уходят, но и возвращаются к вам.

Красные глаза

Кроме того, выберите денежную лягушку с красными глазами или, если таковой нет, положите лягушку на красную ткань. Этот цвет символизирует богатство и процветание, что усиливает эффективность талисмана.

Активация потенциала денежной лягушки

Чтобы активировать силу денежной лягушки, следует провести несложный ритуал. Окуньте фигурку в емкость с водой в сутки, чтобы она впитала в себя энергию. После этого достаньте лягушку из воды и дайте ей высохнуть естественным путём.

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Идеальное место для денежной лягушки

Согласно принципам фэн-шуй, разные зоны дома соответствуют разным аспектам жизни, включая любовь, карьеру, успех, творчество и богатство. Естественно, что треногу лягушку следует разместить в зоне богатства, которая обычно находится в юго-восточной части жилья.

Однако очень важно избегать размещения денежной лягушки лицом к входной двери или окну, поскольку это может оттолкнуть деньги, а не привлечь их. В идеале, разместите фигурку на журнальном столике, но не выше одного метра, чтобы привлечь удачу и процветание.

Сговор с денежной лягушкой

Как и любой магический символ, лягушка хорошо реагирует на определенные слова и заклинания, что усиливает способность привлекать деньги в ваш дом. Создайте собственную поговорку или песню, которая резонирует с вами, например, "Я почешу спинку лягушки, и потечет изобилие!". Произнося эти слова, нежно погладьте спинку фигурки левой рукой.

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