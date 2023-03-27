Фантастические фильмы 2014-19 годов: окунитесь в новые миры

UAportal подготовил список из пяти удивительных фильмов периода с 2014 по 2019 год. Они предложили зрителям множество жанров и историй, которые запомнятся на долгие годы.

Первому игроку приготовится

рейтинг IMDB 7,5/10

Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика

Страна: США; Продолжительность: 140 минут; Год: 2018

Продюсер: Стивен Спилберг

Действие фильма происходит в 2045 году, когда люди спасаются от суровой реальности, попадая в виртуальную игру под названием OASIS, где они могут делать все, что захотят, без последствий и ограничений. Когда ее создатель умирает, он оставляет после себя пасхальное яйцо, спрятанное внутри OASIS, которое ведет игроков в приключение, полное головоломок и трудностей.

Победитель получит контроль над всей игрой и станет богатым сверх меры. Главный герой Уэйд Уоттс объединяется с другими игроками в этом приключении, но вскоре узнает, что существуют могущественные силы, решившие остановить его любой ценой.

Форма воды

IMDB Рейтинг 7.6/10

Жанр: Драма, Фэнтези

Страна: США; Продолжительность: 123 минуты; Год: 2017

Продюсер: Гильермо дель Торо

Этот драматический фантастический фильм рассказывает об Элизе, которая работает уборщицей в секретной правительственной лаборатории и обнаруживает земноводное существо, находящееся в плену у жестокого директора лаборатории. Она формирует маловероятную связь с существом и решает помочь ему сбежать от похитителей.

Вскоре девушка узнает, что ей придется бороться с могущественными силами, решившими разлучить их любой ценой, даже если это означает рискнуть собственной жизнью в процессе.

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Отель "Гранд Будапешт"

IMDB Рейтинг 8.1/10

Жанр: Приключения, Комедия, Фэнтези

Страна: Германия, США; Продолжительность: 99 минут; Год: 2014

Продюсер: Уэс Андерсон

Фильм рассказывает о Густаве Х., который работает консьержем в роскошном отеле "Гранд Будапешт" и оказывается вовлеченным в серию загадочных событий после знакомства с молодой женщиной по имени Зеро Мустафа. Вместе они должны раскрыть секреты этих событий, одновременно пытаясь перехитрить своих врагов, которые намерены остановить их любой ценой.

Паразиты

IMDB Рейтинг 8.6/10

Жанр: Фэнтези, Драма, Триллер

Страна: Южная Корея; Продолжительность: 132 минуты; Год: 2019

Продюсер: Бонг Джун-хо

Этот фильм рассказывает о семье Ким, бедной семье, живущей в полуподвальной квартире, которая становится участником тщательно разработанной схемы проникновения в богатую семью Пак и использования их богатства и привилегий. Все быстро выходит из-под контроля, когда начинают раскрываться секреты, и они оказываются в опасной ситуации, из которой, возможно, не смогут выбраться.

Бёрдмэн

IMDB Рейтинг 7.7/10

Жанр: Фэнтези, Комедия, Драма

Страна: США; Продолжительность: 119 минут; Год: 2014

Продюсер: Алехандро Г. Иньярриту

Фильм рассказывает о Риггане Томсоне, известном в прошлом как супергерой Бёрдмэн, который решил возобновить свою карьеру, поставив бродвейскую пьесу. Он сталкивается с различными препятствиями, как внутренними, так и внешними, пытаясь осуществить свою мечту. Но вскоре обнаруживает, что, возможно, "откусил" больше, чем мог "прожевать".

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказали 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

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