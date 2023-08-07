Интересные факты о Миле Кунис: актрисе пришлось пройти непростой путь к успеху

В течение многих лет Мила Кунис зарекомендовала себя как многогранная актриса, очаровывающая зрителей своими выступлениями как в ситкомах, так и в кино. От прорывной роли в "Черном лебеде" до длительной экранной химии с Эштоном Катчером, ее профессиональная и личная жизнь была не менее увлекательной.

Раннее начало

Пристрастие к актерскому мастерству Мила испытывала с раннего детства. Когда она переехала в Соединенные Штаты в возрасте семи лет, родители всячески поддерживали ее мечты. Они записали девочку в театральный кружок, где она познакомилась со Сьюзен Кертис, которая впоследствии стала ее менеджером.

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Преодолевая трудности

Еврейское наследие Милы и опыт бабушки и дедушки, переживших Холокост, оказали глубокое влияние на ее жизнь. Выросши в Украине, она была вынуждена скрывать свою веру из-за господствовавшей в Советском Союзе антисемитской среды.

Несмотря на трудности, родители привили глубокое чувство гордости за свою религию, даже если ее нельзя было открыто выражать. Мила ярко помнит случаи антисемитизма, например когда подруга детства нашла свастику на школьной парте.

Нетрадиционное начало

История любви Милы Кунис и Эштона Катчера хорошо известна, но мало кто знает об их первоначальном дискомфорте во время совместной работы. 19-летний Эштон сыграл на экране парня Милы, когда ей было всего 14 лет.

Вспоминая первые дни, Эштон признался, что чувствовал себя неловко во время этих сцен, учитывая значительную разницу в возрасте. "Это было очень странно. Я думал: "Разве это не незаконно?" – признался он. В конце концов, динамика развивалась, что привело к глубокой связи, которая выходила за пределы экранных отношений".

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Преданность "Черному лебедю"

Роль Милы в признанном критиками фильме "Черный лебедь" вместе с Натали Портман стала переломным моментом в ее карьере. Хотя она снималась и в предыдущих фильмах, именно этот проект продвинул актрису в категорию звезд.

Преданность Милы этой роли была непоколебима. Несмотря на отсутствие предыдущего опыта в танцах, она посвятила себя тщательной тренировке в течение четырех месяцев. Физические нагрузки дались нелегко, что привело к потере веса, вывиху плеча и разрыву связок.

Возрождение романтики

До бракосочетания и Мила, и Эштон имели свою историю серьезных отношений. Однако их пути сошлись, что привело к прекрасной истории любви. Момент, когда Мила изменила свое отношение к Эштону, произошел на церемонии вручения премии "Золотой глобус". Она обнаружила, что красивый человек, привлекший внимание, стоя сзади был Эштон.

Осознание того, что ее бессознательно привлекал старый друг, стало приятной неожиданностью. В тот же вечер Эштон пригласил актрису на вечеринку, и оттуда началась история их любви.

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