Цікаві факти про Мілу Куніс: акторці довелося пройти непростий шлях до успіху

Протягом багатьох років Міла Куніс зарекомендувала себе як багатогранна актриса, яка зачаровує глядачів своїми виступами як у сіткомах, так і в кіно. Від проривної ролі в "Чорному лебеді" до тривалої екранної хімії з Ештоном Катчером, її професійне та особисте життя було не менш захоплюючим.

Ранній початок

Пристрасть до акторської майстерності Міла відчувала з дитинства. Коли вона переїхала до Сполучених Штатів у віці семи років, батьки всіляко підтримували мрії. Вони записали дівчинку до театрального гуртка, де вона познайомилася зі Сьюзен Кертіс, яка згодом стала її менеджером.

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Долаючи труднощі

Єврейська спадщина Мили та досвід бабусі та дідуся, які пережили Голокост, вплинули на її життя. Виросла в Україні, вона була змушена приховувати свою віру через антисемітське середовище, яке панувала в Радянському Союзі.

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Попри труднощі, батьки прищепили глибоке почуття гордості за свою релігію, навіть якщо її не можна було висловлювати. Міла яскраво пам'ятає випадки антисемітизму, наприклад, коли подруга дитинства знайшла свастику на шкільній парті.

Нетрадиційний початок

Історія кохання Міли Куніс та Ештона Катчера добре відома, але мало хто знає про їхній початковий дискомфорт під час спільної роботи. 19-річний Ештон зіграв на екрані хлопця Міли, коли їй було лише 14 років.

Згадуючи перші дні, Ештон зізнався, що відчував себе ніяково під час цих сцен, враховуючи значну різницю у віці. "Це було дуже дивно. Я думав: "Хіба це не незаконно?" - зізнався він. Зрештою, динаміка розвивалася, що призвело до глибокого зв'язку, який виходив за межі екранних відносин".

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Відданість "Чорному лебедеві"

Роль Міли у визнаному критиками фільмі "Чорний лебідь" разом із Наталі Портман стала переломним моментом у її кар'єрі. Хоча вона знімалася і у попередніх фільмах, саме цей проєкт просунув актрису до категорії зірок.

Відданість Мили цієї ролі була непохитна. Попри відсутність попереднього досвіду в танцях, вона присвятила себе ретельному тренуванню протягом чотирьох місяців. Фізичні навантаження далися нелегко, що призвело до втрати ваги, вивиху плеча та розриву зв'язок.

Відродження романтики

До одруження і Міла, і Ештон мали свою історію серйозних стосунків. Однак їхні шляхи зійшлися, що призвело до прекрасної історії кохання. Момент, коли Міла змінила своє ставлення до Ештона, відбувся на церемонії премії "Золотий глобус". Вона виявила, що вродлива людина, яка привернула увагу, стоячи ззаду був Ештон.

Усвідомлення того, що її несвідомо приваблював старий друг, стало приємною несподіванкою. Того ж вечора Ештон запросив актрису на вечірку, і звідти почалася історія їхнього кохання.

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