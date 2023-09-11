Как быстро и легко вымыть плиту и вытяжку: три полезных лайфхака

Как быстро вымыть плиту и вытяжку: три лайфхака

Чистка плиты и вытяжки может быть сложной задачей, но с правильными советами и методами она не должна стать головной болью. Uaportal подготовил практические советы о том, как эффективно удалить грязь и жир, сэкономив при этом время и силы.

Используйте обезжириватель

Жир и грязь могут накапливаться с течением времени, что затрудняет их устранение с помощью обычных методов очищения. Используя обезжириватель, специально разработанный для расщепления и растворения жира, можно облегчить процесс чистки.

Просто распылите это средство на поверхность плиты и вытяжки и оставьте его на несколько минут. Затем протрите поверхность влажной тряпкой или губкой.

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Замочите снимаемые детали

Такие детали, как решетки конфорок, ручки и клапаны, обладают свойством накапливать жир и грязь. Чтобы упростить процесс чистки, снимите эти части и замочите их в теплой мыльной воде. Оставьте их примерно на 15–30 минут, чтобы растворить грязь.

После замачивания аккуратно потрите их щеткой или губкой. Тщательно промойте их и дайте им высохнуть, прежде чем снова прикрепить к плите и вытяжке.

Регулярный уход

Чтобы предотвратить чрезмерное накопление нагара и облегчить его очистку в будущем, важно регулярно проводить уборку. После каждого использования протирайте поверхность плиты и вытяжки влажной тряпкой или губкой, чтобы удалить все разлитые жидкости и брызги.

Это предотвращает их отверждение и усложнение дальнейшей очистки. Кроме того, примите за привычку регулярно чистить фильтры и вентиляционные отверстия вытяжки, чтобы обеспечить надлежащий поток воздуха и предотвратить накопление жира.

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