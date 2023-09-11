Як швидко та легко вимити плиту і витяжку: три корисні лайфхаки

Чищення плити та витяжки може бути складним завданням, але з правильними порадами та методами вона не повинна стати головним болем. Uaportal підготував практичні поради про те, як ефективно видалити бруд та жир, заощадивши при цьому час та сили.

Використовуйте знежирювач

Жир і бруд можуть накопичуватися з часом, що ускладнює їх усунення за допомогою звичайних методів очищення. Використовуючи знежирювач, спеціально розроблений для розщеплення та розчинення жиру, можна полегшити процес чищення.

Просто розпорошіть цей засіб на поверхню плити та витяжки та залиште його на кілька хвилин. Потім протріть поверхню вологою ганчіркою або губкою.

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Замочіть деталі, що знімаються

Такі деталі, як решітки конфорок, ручки та клапани, мають властивість накопичувати жир і бруд. Щоб спростити процес чищення, зніміть ці частини та замочіть їх у теплій мильній воді. Залишіть їх приблизно на 15–30 хвилин, щоб розчинити бруд.

Після замочування акуратно потріть щіткою або губкою. Ретельно промийте їх і дайте їм висохнути, перш ніж знову прикріпити до плити та витяжки.

Регулярний догляд

Щоб запобігти надмірному накопиченню нагару та полегшити його очищення в майбутньому, важливо регулярно проводити прибирання. Після кожного використання протирайте поверхню плити та витяжки вологою ганчіркою або губкою, щоб видалити всі розлиті рідини та бризки.

Це запобігає їх затвердінню та ускладненню подальшого очищення. Крім того, прийміть за звичку регулярно чистити фільтри та вентиляційні отвори витяжки, щоб забезпечити належний потік повітря та запобігти накопиченню жиру.

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