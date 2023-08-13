Будет сиять: простой способ очистить плиту от устаревшего жира без химии
Плита – один из самых важных предметов на кухне, но она также может быть одним из самых сложных для чистки. Жир, накапливающийся на плите во время приготовления пищи, может быть трудно удалить, и если вы не будете регулярно чистить плиту, она может стать грязной и жирной.
К счастью, есть несколько простых способов отмыть забрызганную жиром плиту. Один из самых эффективных способов – использовать уксус и хозяйственное мыло.
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Чтобы отмыть плиту уксусом и хозяйственным мылом, вам понадобится:
- 1 чашка белого уксуса
- 1/2 чашки воды
- 1 столовая ложка хозяйственного мыла
- Губка или щетка
- Бумажные полотенца
Инструкции:
- Размешайте уксус, воду и хозяйственное мыло в миске.
- Нанесите раствор на плиту губкой или щеткой.
- Оставьте раствор на плите на несколько минут.
- Протрите плиту бумажными полотенцами, чтобы удалить раствор и грязь.
- Если плита очень пачкается, вы можете повторить процедуру несколько раз.
Вы также можете использовать очиститель для чистки плиты. Он быстро и эффективно удаляет грязь и жир из плиты, не оставляя никаких следов.
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Чтобы плита не загрязнялась так быстро, можно использовать несколько простых способов:
- После каждого использования плиты протирайте ее влажной тряпкой.
- Не оставляйте остатки пищи на плите.
- Используйте специальную фольгу для защиты плиты от жира.
- Регулярно чистите плиту от грязи и жира.
Следуя этим простым советам, вы сможете легко отмыть заляпанную жиром плиту и сделать ее чистой и блестящей.
Напомним, ранее мы писали о 4 простых способах помыть столешницу на кухне от жирных пятен.
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