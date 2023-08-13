Буде сяяти: простий спосіб очистити плиту від застарілого жиру без хімії
Плита – один з найважливіших предметів на кухні, але вона також може бути однією з найскладніших для чищення. Жир, який накопичується на плиті під час приготування їжі, може бути важко видалити, і якщо ви не будете регулярно чистити плиту, вона може стати брудною і жирною.
На щастя, є кілька простих способів відмити заляпану жиром плиту. Один із найефективніших способів – використовувати оцет і господарське мило.
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Щоб відмити плиту оцтом і господарським милом, вам знадобиться:
- 1 чашка білого оцту
- 1/2 чашки води
- 1 столова ложка господарського мила
- Губка або щітка
- Паперові рушники
Інструкції:
- Розмішайте оцет, воду і господарське мило в мисці.
- Нанесіть розчин на плиту за допомогою губки або щітки.
- Залиште розчин на плиті на кілька хвилин.
- Протріть плиту паперовими рушниками, щоб видалити розчин і бруд.
- Якщо плита дуже брудниться, ви можете повторити процедуру кілька разів.
Ви також можете використовувати пароочисник для чищення плити. Він швидко й ефективно видаляє бруд і жир з плити, не залишаючи жодних слідів.
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Щоб плита не забруднювалася так швидко, ви можете використовувати кілька простих способів:
- Після кожного використання плити протирайте її вологою ганчіркою.
- Не залишайте залишки їжі на плиті.
- Використовуйте спеціальну алюмінієву фольгу для захисту плити від жиру.
- Регулярно чистьте плиту від бруду та жиру.
Дотримуючись цих простих порад, ви зможете легко відмити заляпану жиром плиту і зробити її чистою та блискучою.
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